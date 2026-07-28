"Real" tarixinin ən yüksək gəlir göstəricisinə imza atdı

Madridin "Real" futbol klubu ötən mövsümün maliyyə göstəricilərini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid klubunun əməliyyat gəlirləri ötən mövsümlə müqayisədə 3,1 faiz artaraq 1,221 milyard avroya çatıb. Bu, idman klubları arasında rekord göstərici hesab olunur.
Klubun EBITDA göstəricisi (faiz, vergi və amortizasiya xərcləri çıxılmamış mənfəət) isə 18 faiz artaraq 287,4 milyon avro təşkil edib. Bu, "Real" tarixində ən yüksək nəticədir.
Madrid təmsilçisinin vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəəti 26 milyon avro olub. Bu göstərici ötən illə müqayisədə 8 faiz çoxdur.
Bildirilib ki, stadion gəlirləri əvvəlki mövsümlə müqayisədə 11 faiz, marketinq gəlirləri isə 6 faiz artıb.
2018/19 mövsümündən etibarən "Real"ın ümumi gəlirləri 61 faiz yüksəlib. Eyni dövrdə stadiondan əldə olunan gəlirlər isə 107 faiz artıb.
Qeyd edək ki, 2018/19 mövsümü "Santyaqo Bernabeu" stadionunun yenidənqurma işlərindən əvvəlki son mövsüm olub. Stadionun yenilənməsi üçün isə 1,407 milyard avro xərclənib.