"Bornmut" Krupinin "Barselona"ya keçidinə mane olur

"Barselona"nın bu yay transfer dönəmində yüksək səviyyəli mərkəz hücumçusu transfer etməsi asan görünmür.
İdman.Biz sport.es-ə istinadən xəbər verir ki, klubun əsas hədəfi hələ də "Atletiko"nun hücumçusu Xulian Alvares olsa da, Madrid təmsilçisi futbolçunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlamaq istəmir. Bu səbəbdən "Barselona"nın idman departamenti son həftələrdə "Bornmut"un hücumçusu Eli Junior Krupin variantını yaxından araşdırıb.
Klub daxilində 19 yaşlı futbolçunun transferini dəstəkləyənlər olsa da, "Barselona" artıq anlayır ki, bu keçidi reallaşdırmaq da asan olmayacaq. Krupi "Barselona"ya keçməyə müsbət yanaşsa da, "Bornmut" hazırda onu satmaq niyyətində deyil və ətrafına heç bir təklifi nəzərdən keçirməyəcəyini çatdırıb.
İngiltərə klubu daha əvvəl "Tottenhem" və "Mançester Siti"nin də təkliflərini geri çevirib. Bununla belə, gələcəkdə uyğun maliyyə təklifi olacağı təqdirdə danışıqların mümkünlüyü istisna edilmir. "Bornmut" futbolçunu satacağı halda, onun Premyer Liqadan kənar kluba keçməsinə üstünlük verəcək.
"Barselona" əvvəlcə Xulian Alvares üçün son cəhdini etməyi planlaşdırır. Kataloniya klubu argentinalının "Atletiko" rəhbərliyi ilə görüşərək ayrılmaq istədiyini bildirməsinə ümid edir. Lakin bu görüşün futbolçunun avqustun 10-da mövsümöncəsi hazırlığa qoşulmasından sonra baş tutacağı gözlənilir.
Bu tarix isə "Barselona" üçün gec hesab olunur. Klub yeni mövsümə yüksək səviyyəli hücumçusuz başlamaq istəmir. Bu səbəbdən Alvares transferi baş tutmasa, Kroupi əsas alternativlərdən biri olaraq qalacaq.
Baş məşqçi Hansi Flik də komandaya mütləq yeni mərkəz hücumçusunun cəlb edilməsini istəyir. Almaniyalı mütəxəssis xüsusilə Ferran Torresin komandadan ayrılması ehtimalını nəzərə alaraq hücum xəttinin gücləndirilməsini vacib hesab edir.