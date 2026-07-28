Amorim: "Mən Modriçlə eyni yaşdayam, deməli, hələ çox gəncəm"

"Milan"ın baş məşqçisi Ruben Amorim Luka Modriçin yeni mövsümdə komandadakı rolu barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Canluka Di Marzionun paylaşdığı açıqlamada məlumat verilir.
Ruben Amorim Modriçin fiziki göstəricilərin vacib olmadığını bildirməklə yanaşı onun meydanda sürətli düşünə bilməsinin önəmli olduğunu deyib:
"Bu, ən yüksək səviyyəli futbolçudur. Biz topa nəzarət etmək istəyirik və əgər dünyada topa sahib olmağı idarə etməkdə həqiqətən faydalı ola biləcək biri varsa, o da Lukadır. Onun sürətli qaçıb-qaçmaması vacib deyil, o, sürətli düşünür. Bəzi futbolçular dünya çempionatından qayıdacaqlar.
Hazırda əsas məqsəd mövsümün ilk oyununa hazırlaşmaqdır. Eyni zamanda, azarkeşlərin onları görməsi üçün ən yaxşı futbolçularımızı təqdim etmək və komandamızı hazırlamaq istəyirik. Modriç futbolçularımıza və komandamıza kömək edəcək. Dünyada topa nəzarətdə həqiqətən faydalı ola biləcək biri varsa, o da Lukadır.
Mən də Modriçlə eyni yaşdayam, deməli, hələ çox gəncəm. Amma bəzən yaş yox, təcrübə önəmli olur. Topladığım bütün təcrübəni - istər müsbət, istərsə də mənfi - çox vacib hesab edirəm. Əgər bu mənim son dayanacağım olacaqsa, xoşbəxt olaram. Buna görə də keçmişdə qazandığım bütün təcrübəyə ehtiyacım var".
Qeyd edək ki, Milan təmsilçisi 40 yaşlı xorvatiyalı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləni 2027-ci ilin yayına qədər uzadıb.