28 İyul 2026
AZ

Amorim: "Mən Modriçlə eyni yaşdayam, deməli, hələ çox gəncəm"

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 19:17
129
Amorim: "Mən Modriçlə eyni yaşdayam, deməli, hələ çox gəncəm"

"Milan"ın baş məşqçisi Ruben Amorim Luka Modriçin yeni mövsümdə komandadakı rolu barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Canluka Di Marzionun paylaşdığı açıqlamada məlumat verilir.

Ruben Amorim Modriçin fiziki göstəricilərin vacib olmadığını bildirməklə yanaşı onun meydanda sürətli düşünə bilməsinin önəmli olduğunu deyib:

"Bu, ən yüksək səviyyəli futbolçudur. Biz topa nəzarət etmək istəyirik və əgər dünyada topa sahib olmağı idarə etməkdə həqiqətən faydalı ola biləcək biri varsa, o da Lukadır. Onun sürətli qaçıb-qaçmaması vacib deyil, o, sürətli düşünür. Bəzi futbolçular dünya çempionatından qayıdacaqlar.

Hazırda əsas məqsəd mövsümün ilk oyununa hazırlaşmaqdır. Eyni zamanda, azarkeşlərin onları görməsi üçün ən yaxşı futbolçularımızı təqdim etmək və komandamızı hazırlamaq istəyirik. Modriç futbolçularımıza və komandamıza kömək edəcək. Dünyada topa nəzarətdə həqiqətən faydalı ola biləcək biri varsa, o da Lukadır.

Mən də Modriçlə eyni yaşdayam, deməli, hələ çox gəncəm. Amma bəzən yaş yox, təcrübə önəmli olur. Topladığım bütün təcrübəni - istər müsbət, istərsə də mənfi - çox vacib hesab edirəm. Əgər bu mənim son dayanacağım olacaqsa, xoşbəxt olaram. Buna görə də keçmişdə qazandığım bütün təcrübəyə ehtiyacım var".

Qeyd edək ki, Milan təmsilçisi 40 yaşlı xorvatiyalı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləni 2027-ci ilin yayına qədər uzadıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnfantino dünya çempionatının kommersiya hüquqlarından pay satmağı planlaşdırır
20:45
Dünya futbolu

İnfantino dünya çempionatının kommersiya hüquqlarından pay satmağı planlaşdırır

FIFA prezidenti turnirin kommersiya imkanlarını özəl investorlarla bölüşdürmək üçün plan hazırlayır

"Liverpul" İngiltərə millisinin iki müdafiəçisi ilə maraqlanır
20:15
Dünya futbolu

"Liverpul" İngiltərə millisinin iki müdafiəçisi ilə maraqlanır

Mersisayd klubu Con Stounz və Ezri Konsanı heyətinə qatmağı nəzərdən keçirir

PSJ "Real"dan qisas almaq üçün Rodrini transfer etmək istəyir
19:49
Dünya futbolu

PSJ "Real"dan qisas almaq üçün Rodrini transfer etmək istəyir

Paris klubu "Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi ilə bağlı danışıqlara başlamaq niyyətindədir

"Bornmut" Krupinin "Barselona"ya keçidinə mane olur
19:33
Dünya futbolu

"Bornmut" Krupinin "Barselona"ya keçidinə mane olur

İngiltərə klubu hücumçunu satmaq niyyətində deyil
Satpayevin qolu 30 milyonluq "Çelsi" hücumçusuna diqqəti artırdı
19:01
Dünya futbolu

Satpayevin qolu 30 milyonluq "Çelsi" hücumçusuna diqqəti artırdı

BBC Sport Dastan Satpayevin debütünü yüksək qiymətləndirib
Ayxan Abbasov: “Sabah” hazırda Azərbaycanda ən yaxşı formada olan komandadır”
18:12
Futbol

Ayxan Abbasov: “Sabah” hazırda Azərbaycanda ən yaxşı formada olan komandadır”

Millimizin baş məşqçisi “KuPS”la cavab oyunu öncəsi Bakı klubunun üstünlüyünü vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub