Kukurelya sözünü tutdu: Luis de la Fuentenin üzünü tatu etdirdi - FOTO

İspaniya millisinin futbolçusu Mark Kukurelya verdiyi sözü yerinə yetirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, müdafiəçi yığmanın baş məşqçisi Luis de la Fuentenin üzünün tatuajını qoluna etdirib.
Kukurelya daha əvvəl İspaniya millisinin uğur qazanacağı halda belə bir addım atacağını açıqlamışdı. İspaniya DÇ-2026-nın qalibi olub. Kukurelya sözünə sadiq qalaraq De la Fuentenin sifətinin əksini bədəninə həkk etdirib.
Qeyd edək ki, Luis de la Fuente rəhbərliyi altında İspaniya millisi son illərdə uğurlu çıxış edib və beynəlxalq turnirlərdə mühüm nəticələr əldə edib.