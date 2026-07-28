Almaniya 2038 və ya 2042-ci il dünya çempionatına ev sahibliyi etmək istəyir

Almaniya 2038 və ya 2042-ci ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatlarına ev sahibliyi etmək niyyətindədir.
İdman.Biz "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Ayntraxt" klubunun baş direktoru və Almaniya Futbol İttifaqının (DFB) idarə heyətinin üzvü Aksel Helmann ölkəsinin mundialı keçirmək üçün əsas namizədlərdən biri olduğunu bildirib.
"Biz turnirə ev sahibliyi etməkdən məmnun olarıq. Həm DFB-nin, həm də federasiyanın prezidenti Noyendorfun 2042-ci il dünya çempionatına müraciət etmək istəyi var, hətta 2038-ci il variantı da mümkündür. Hər şey FIFA-nın qaydalarından asılıdır.
Almaniyada bunun üçün bütün imkanlar var – stadionlar, nəqliyyat və otel infrastrukturu mövcuddur. Hər oyunda tribunalar dolu olacaq. Bu, uğurlu turnir olar.
2038-ci il üçün də imkanlarımız var, amma əminəm ki, 2042-ci ildə uğurlu mundial keçirmək üçün çox yaxşı şanslarımız olacaq. Almaniyada bunun üçün lazım olan hər şey var. Lazımi ölçüdə stadionlar, məşq bazaları mövcuddur. Sadəcə bəzi stadionların daha müasir və yenilənmiş olması lazımdır", - deyə Helmann bildirib.
O qeyd edib ki, 2006-cı ildə keçirilən dünya çempionatı Almaniyanın beynəlxalq imicinə böyük təsir göstərib.
"2006-cı ildə Almaniyanın ölkə kimi qavranılması köklü şəkildə dəyişdi. "Almanlar çox ciddidir" fikrinin yerini "Almaniya böyük qonaqpərvərliyə malik möhtəşəm ölkədir" düşüncəsi aldı.
Dünya bazarındakı imkanlar çox böyük olardı. Bu, indiyə qədər keçirdiyimiz ən yaxşı marketinq kampaniyası olardı. Biz ictimai nəqliyyata sərmayə qoyduq və bu, uzunmüddətli perspektivdə bütün cəmiyyət üçün faydalı ola bilər", - deyə DFB rəsmisi əlavə edib.
Qeyd edək ki, 2030-cu il dünya çempionatı İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə keçiriləcək. Həmçinin Uruqvay, Argentina və Paraqvayda da ayrı-ayrı oyunlar təşkil olunacaq. 2034-cü il mundialına isə Səudiyyə Ərəbistanı ev sahibliyi edəcək.