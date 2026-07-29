29 İyul 2026
AZ

Federasiya prezidenti Zidanın təyinatını yeni dövrün başlanğıcı adlandırdı

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 İyul 2026 00:32
101
Federasiya prezidenti Zidanın təyinatını yeni dövrün başlanğıcı adlandırdı

Fransa Futbol Federasiyasının (FFF) prezidenti Filipp Diallo Zinəddin Zidanın milli komandanın yeni baş məşqçisi təyin olunmasına münasibət bildirib.

İdman.Biz "Eurosport France"-a istinadən xəbər verir ki, Filipp Diallo sabiq baş məşqçi Didye Deşama təşəkkür etməklə yanaşı Zidanın təyinatına sevincini gizlətməyib:

"Bu gün səhər qeyri-adi bir an yaşayırıq. Təxminən 14 ildir federasiya belə vəziyyətlə üzləşmirdi. Bu anı xüsusi edən isə yanımda oturan insandır - Zinəddin Zidan.

Didye Deşamın fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, 14 il ərzində Fransa millisinin ən yüksək zirvələrə çatmasına rəhbərlik etdi. Komandanın nüfuzunu bərpa etdi və yüksək nəticələr qazandırdı. İndi bu dövr başa çatdıqdan sonra ona təşəkkür etmək vacibdir.

2025-ci ilin yanvarında Deşam işini davam etdirməyəcəyini açıqlayanda tamamilə yeni vəziyyətlə qarşılaşdım. Məqsədimiz həm Fransa futbolunun qızıl dövrünü davam etdirmək, həm də yeni mərhələyə başlamaq üçün doğru qərar vermək idi.

Həmin vaxt federasiyanın vaxtı gələndə hazır olacağını bildirmişdim. İndi həmin vaxt gəlib və federasiya hazırdır".

Qeyd edək ki, 54 yaşlı Zinəddin Zidan bu gün Fransa millisi ilə 4 illik müqavilə imzalayıb. Zidan baş məşqçi postunda 2012-ci ildən komandaya rəhbərlik edən Didye Deşamı əvəzləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Laporta Levandovskinin qalmasını istəyibmiş
01:30
Dünya futbolu

Laporta Levandovskinin qalmasını istəyibmiş

Pini Zaxavi “Barselona” prezidentinin hücumçunun komandada qalmasının tərəfdarı olduğunu açıqlayıb

Fabreqas Mançininin İtaliya millisinə qayıdışını dəyərləndirdi
00:51
Dünya futbolu

Fabreqas Mançininin İtaliya millisinə qayıdışını dəyərləndirdi

"Komo"nun baş məşqçisi italiyalı mütəxəssisi qalib xarakterli məşqçi adlandırıb

"Botafoqo" "Zenit"in hücumçusu Luis Enrikeni geri qaytarmaq istəyir
00:13
Dünya futbolu

"Botafoqo" "Zenit"in hücumçusu Luis Enrikeni geri qaytarmaq istəyir

Braziliya klubu transfer üçün Danilo və daha iki futbolçusunu təklif etməyi planlaşdırır

Blatter FIFA prezidentinin dünya çempionatı planını sərt tənqid etdi
28 İyul 23:54
Dünya futbolu

Blatter FIFA prezidentinin dünya çempionatı planını sərt tənqid etdi

FIFA-nın sabiq prezidenti "Heç kimin futbolu satmağa haqqı yoxdur" deyib

"İpsviç" Premyer Liqa tarixinin ən uzunboylu futbolçusunu transfer etdi
28 İyul 23:39
Dünya futbolu

"İpsviç" Premyer Liqa tarixinin ən uzunboylu futbolçusunu transfer etdi

206 sm boyu olan Kjel Şerpen İngiltərə çempionatında yeni rekorda imza atıb

Mbappe Zidanın Fransa millisində baş məşqçi təyin olunmasına reaksiya verdi
28 İyul 23:18
Dünya futbolu

Mbappe Zidanın Fransa millisində baş məşqçi təyin olunmasına reaksiya verdi

"Real"ın hücumçusu əfsanəvi futbolçunu milli komandaya qayıdışı münasibətilə salamlayıb

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

“Sumqayıt” “Kəpəz”lə heç-heçə edib - YENİLƏNİB
26 İyul 21:34
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” “Kəpəz”lə heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Qəbələ toplanışında keçirilən ilk yoxlama oyununda qol vurulmayıb