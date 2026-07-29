Fabreqas Mançininin İtaliya millisinə qayıdışını dəyərləndirdi

"Komo"nun baş məşqçisi Sesk Fabreqas Roberto Mançininin yenidən İtaliya millisinin baş məşqçisi təyin olunmasına münasibət bildirib.
İdman.Biz "Football Italia"ya istinadən xəbər verir ki, Fabreqas açıqlamasında bu qərarı müsbət qiymətləndirib.
"Mən həmişə Mançinini bəyənmişəm. Onu hələ "Mançester Siti"də çalışdığı vaxtlardan izləyirəm. Bir neçə dəfə onunla söhbət etmişəm. O, qalib xarakterli, tələbkar məşqçidir və yaxşı futbol oynadır. Bunu Avropa çempionatını qazanmaqla sübut edib. Onun adına çox sevinirəm", - deyə Fabreqas bildirib.
Xatırladaq ki, Roberto Mançininin İtaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdışı iyulun 28-də rəsmən açıqlanıb. O, Səudiyyə Ərəbistanı millisinə keçmək üçün ayrıldıqdan üç il sonra yenidən "Skuadra Adzurra"ya rəhbərlik edəcək.
Mançininin rəhbərliyi altında İtaliya millisi 2021-ci ildə keçirilən AVRO-2020-nin qalibi olub. Lakin onun dövründə komanda 2022-ci il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib.