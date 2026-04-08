“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında Almaniya təmsilçisi ilə qarşılaşacaq

Bu gün “Sabah” basketbol klubunun U-18 komandası Çempionlar Liqasında ikinci matçına çıxacaq.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Bakı klubu B qrupunda Almaniya təmsilçisi “Porşe BBA Lyudviqsburq”la qarşılaşacaq.
Görüş Bosniya və Herseqovinanın Laktaşi şəhərində yerləşən “SD Laktasi” idman zalında keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, komanda ilk matçında Bosniya və Herseqovina təmsilçisi “İqokea”ya 58:88 hesabı ilə uduzub.
Reqlamentə görə, qrupda birinci yeri tutan komandalar birbaşa yarımfinala yüksələcək. İkinci pillədə qərarlaşan kollektivlər beş-səkkizinci, sonuncu olanlar isə doqquz-on ikinci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.