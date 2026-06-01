“Gəncə”nin daha da inkişaf etməsi üçün potensialı və motivasiyası var” – ABŞ-li basketbolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan basketbol mövsümünün diqqətçəkən legionerlərindən biri də Carvis Qarrett olub. O, “Gəncə”yə ölkə kubokunu qazanmağa və çempionatın yarımfinalına yüksəlməyə kömək edib.
ABŞ-li basketbolçu Azərbaycan liqasında çıxışı barədə İdman.Biz-ə müsahibə verib.
– Başa çatan mövsümü və şəxsi çıxışınızı nəticə baxımından necə qiymətləndirərdiniz?
– Düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı il keçirdik. Əlbəttə, insan həmişə daha artığını istəyir, xüsusən də komandanın ən yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmağa qadir olduğunu görəndə. Biz kuboku qazandıq və bu, həm klub, həm də şəhər üçün vacib nailiyyətdir. Öz oyunumla bağlı deyə bilərəm ki, hər matçda komanda yoldaşlarıma fayda verməyə, həm hücumda, həm də müdafiədə kömək etməyə çalışmışam. Amma mən həmişə özümə qarşı tələbkaram və hesab edirəm ki, daha yüksək səviyyədə oynaya bilərəm.
– Kubokun finalında "Gəncə" "Sabah"a qalib gəldi, amma çempionatın yarımfinalında üstünlük rəqib tərəfdə oldu. Yəqin ki, komandanın liqanın favoritinə bərabər səviyyədə müqavimət göstərməsi üçün gücü çatmadı?
– "Sabah" çox güclü komandadır, heyətində keyfiyyətli oyunçular və kifayət qədər təcrübə var. Kubokun finalında biz xarakter göstərdik və demək olar ki, ideal oyun sərgilədik. Amma çempionat seriyası tamam fərqli sınaqdır. Ola bilər ki, mövsümün sonuna yaxın heyətin dərinliyi və fiziki təravət baxımından müəyyən çatışmazlıqlar hiss olundu. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, komandamız layiqli mübarizə apardı və istənilən rəqiblə rəqabət apara biləcəyini nümayiş etdirdi.
– Çempionatın səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz?
– Açığı, çempionatın səviyyəsi məni xoş mənada təəccübləndirdi. Liqada çoxlu keyfiyyətli legionerlər, yaxşı məşqçilər var və oyunlar yüksək rəqabət şəraitində keçir. Azarkeşlərin basketbola münasibəti də xoşuma gəldi – insanlar həqiqətən öz komandalarına görə narahat olur və onları dəstəkləyirlər. Həmçinin oyunların təşkili və çempionat ətrafındakı infrastrukturun nə dərəcədə peşəkar qurulduğu məndə yaxşı təəssürat yaratdı.
– Sizcə, "Gəncə" öz potensialını tam reallaşdırdı, yoxsa növbəti mövsümdə yeni sıçrayış gözləmək olar?
– Məncə, komandanın daha da inkişaf etməsi üçün kifayət qədər potensialı qalır. Biz artıq ciddi addım atdıq və kuboklar uğrunda real mübarizə apara biləcəyimizi sübut etdik. Əgər komandanın əsas heyəti qorunub saxlanılsa və bəzi mövqelər məqsədyönlü şəkildə gücləndirilsə, növbəti mövsümdə "Gəncə" daha da güclü ola bilər. Klubun irəliləməyə davam etmək üçün həm ambisiyası, həm də motivasiyası var.
– Karyeranızla bağlı növbəti planlarınız nələrdir?
– Hazırda ağır mövsümdən sonra dincəlir və gücümü bərpa edirəm. Bu, ailə ilə vaxt keçirmək və enerji toplamaq üçün ən uyğun dövrdür. Bundan sonra variantları nəzərdən keçirəcəyəm. Təbii ki, mənim üçün yüksək hədəfləri və qələbə qazanmaq istəyi olan bir layihədə yer almaq vacibdir. Mövsümlərarası fasilənin nə gətirəcəyini zaman göstərəcək.