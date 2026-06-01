1 İyun 2026
AZ

“Gəncə”nin daha da inkişaf etməsi üçün potensialı və motivasiyası var” – ABŞ-li basketbolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Basketbol
Müsahibə
1 İyun 2026 14:57
80
“Gəncə”nin daha da inkişaf etməsi üçün potensialı və motivasiyası var” – ABŞ-li basketbolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan basketbol mövsümünün diqqətçəkən legionerlərindən biri də Carvis Qarrett olub. O, “Gəncə”yə ölkə kubokunu qazanmağa və çempionatın yarımfinalına yüksəlməyə kömək edib.

ABŞ-li basketbolçu Azərbaycan liqasında çıxışı barədə İdman.Biz-ə müsahibə verib.

– Başa çatan mövsümü və şəxsi çıxışınızı nəticə baxımından necə qiymətləndirərdiniz?

– Düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı il keçirdik. Əlbəttə, insan həmişə daha artığını istəyir, xüsusən də komandanın ən yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmağa qadir olduğunu görəndə. Biz kuboku qazandıq və bu, həm klub, həm də şəhər üçün vacib nailiyyətdir. Öz oyunumla bağlı deyə bilərəm ki, hər matçda komanda yoldaşlarıma fayda verməyə, həm hücumda, həm də müdafiədə kömək etməyə çalışmışam. Amma mən həmişə özümə qarşı tələbkaram və hesab edirəm ki, daha yüksək səviyyədə oynaya bilərəm.

– Kubokun finalında "Gəncə" "Sabah"a qalib gəldi, amma çempionatın yarımfinalında üstünlük rəqib tərəfdə oldu. Yəqin ki, komandanın liqanın favoritinə bərabər səviyyədə müqavimət göstərməsi üçün gücü çatmadı?

– "Sabah" çox güclü komandadır, heyətində keyfiyyətli oyunçular və kifayət qədər təcrübə var. Kubokun finalında biz xarakter göstərdik və demək olar ki, ideal oyun sərgilədik. Amma çempionat seriyası tamam fərqli sınaqdır. Ola bilər ki, mövsümün sonuna yaxın heyətin dərinliyi və fiziki təravət baxımından müəyyən çatışmazlıqlar hiss olundu. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, komandamız layiqli mübarizə apardı və istənilən rəqiblə rəqabət apara biləcəyini nümayiş etdirdi.

– Çempionatın səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz?

– Açığı, çempionatın səviyyəsi məni xoş mənada təəccübləndirdi. Liqada çoxlu keyfiyyətli legionerlər, yaxşı məşqçilər var və oyunlar yüksək rəqabət şəraitində keçir. Azarkeşlərin basketbola münasibəti də xoşuma gəldi – insanlar həqiqətən öz komandalarına görə narahat olur və onları dəstəkləyirlər. Həmçinin oyunların təşkili və çempionat ətrafındakı infrastrukturun nə dərəcədə peşəkar qurulduğu məndə yaxşı təəssürat yaratdı.

– Sizcə, "Gəncə" öz potensialını tam reallaşdırdı, yoxsa növbəti mövsümdə yeni sıçrayış gözləmək olar?

– Məncə, komandanın daha da inkişaf etməsi üçün kifayət qədər potensialı qalır. Biz artıq ciddi addım atdıq və kuboklar uğrunda real mübarizə apara biləcəyimizi sübut etdik. Əgər komandanın əsas heyəti qorunub saxlanılsa və bəzi mövqelər məqsədyönlü şəkildə gücləndirilsə, növbəti mövsümdə "Gəncə" daha da güclü ola bilər. Klubun irəliləməyə davam etmək üçün həm ambisiyası, həm də motivasiyası var.

– Karyeranızla bağlı növbəti planlarınız nələrdir?

– Hazırda ağır mövsümdən sonra dincəlir və gücümü bərpa edirəm. Bu, ailə ilə vaxt keçirmək və enerji toplamaq üçün ən uyğun dövrdür. Bundan sonra variantları nəzərdən keçirəcəyəm. Təbii ki, mənim üçün yüksək hədəfləri və qələbə qazanmaq istəyi olan bir layihədə yer almaq vacibdir. Mövsümlərarası fasilənin nə gətirəcəyini zaman göstərəcək.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-12 basketbol millimiz ilk turnirini başa vurdu - FOTO
12:43
Basketbol

U-12 basketbol millimiz ilk turnirini başa vurdu - FOTO

Yığma Gela Darsadzenin xatirə turnirində dördüncü olub
3x3 basketbol üzrə Dünya Kuboku: Millimiz Varşavada mübarizəyə qoşulur
11:28
Basketbol

3x3 basketbol üzrə Dünya Kuboku: Millimiz Varşavada mübarizəyə qoşulur

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
U-12 basktbol millimiz medal uğrunda oyuna çıxacaq - FOTO
31 May 11:30
Basketbol

U-12 basktbol millimiz medal uğrunda oyuna çıxacaq - FOTO

Azərbaycan basketbolçuları Gela Darsadze turnirində üçüncü yer üçün mübarizə aparacaq
Yasamalda ilk meydança açıldı: Basketbol hər yerdə olacaq - FOTO
31 May 11:07
Basketbol

Yasamalda ilk meydança açıldı: Basketbol hər yerdə olacaq - FOTO

“Sabah BC”nin təşəbbüsü ilə layihənin ilk ünvanı istifadəyə verilib
12 yaşadək basketbolçulardan ibarət millimiz Kutaisidə keçirilən beynəlxalq turnirə iki qələbə ilə başlayıb
30 May 12:41
Basketbol

12 yaşadək basketbolçulardan ibarət millimiz Kutaisidə keçirilən beynəlxalq turnirə iki qələbə ilə başlayıb

Yarışa iyunun 1-də yekun vurulacaq
Bedri Meriç karyerasını ABF-də davam etdirəcək
30 May 11:03
Basketbol

Bedri Meriç karyerasını ABF-də davam etdirəcək

“Şəki”nin sabiq çalışdırıcısına yeni vəzifə verilib

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib