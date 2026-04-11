Arbeloa: “İnsanlar “Real”ın “Bavariya”ya qarşı geri dönüşünə inanmır? Mənim üçün fərqi yoxdur”

Madridin "Real" klubunun məşqçisi Alvaro Arbeloa Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununu ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, məşqçinin açıqlamasını İspaniya KİV-i dərc edib.

Xatırladaq ki, Madrid təmsilçisi ilk oyunda doğma meydanda 1:2 hesabı ilə məğlub olub.

Yarımfinala vəsiqənin taleyi Münhendə keçiriləcək cavab görüşündə müəyyənləşəcək.

“İnsanlar bizim geri dönüşümüzə inanmır? Bu, məni narahat etmir. Buna bizim 25 futbolçumuz inanmalıdır – və onların hamısı həqiqətən də geri dönüş edə biləcəyimizə inanır”, – deyə baş məşqçi bildirib.

Qeyd edək ki, “Real” son olaraq La Liqa çərçivəsində öz meydanında "Jirona" ilə də bacarmayıb(1:1).

