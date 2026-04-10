10 Aprel 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Kəpəz” ilə üz-üzə

10 Aprel 2026 09:14
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turunun oyunu “Karvan-Yevlax” “Kəpəz” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Nicat İsmayıllı idarə edəcək.

“Karvan-Yevlax” səkkiz xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 21 xala malik “Kəpəz” isə onuncudur.

Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
10 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Emin Əliyev.
AVAR: Elçin Məsiyev.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Novruz Əzimov.
Yevlax şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.

