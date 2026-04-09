UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsi start götürür

Bu axşam UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.

Günün ilk matçında İspaniya təmsilçisi “Rayo Valyekano” Yunanıstanın AEK (Afina) klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma 20:45-də, digər 3 görüş isə 23:00-da baş tutacaq.

UEFA Konfrans Liqası
1/4 final mərhələsi
9 aprel
20:45. “Rayo Valyekano” (İspaniya) - AEK (Yunanıstan)
23:00. “Kristal Palas” (İngiltərə) - “Fiorentina” (İtaliya)
23:00. “Maynts 05”(Almaniya) - “Strasburq” (Fransa)
23:00. “Şaxtyor Donetsk” (Ukrayna) - AZ (Alkmaar, Niderland)

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 16-da keçiriləcək.

