11 Aprel 2026
AZ

“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər

Futbol
Xəbərlər
11 Aprel 2026 10:10
118
“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər

“Qarabağ”ın futbolçusu Abdullah Zubirin yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişməsi gündəmdədir.

İdman.Biz ”L Equipe” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, 34 yaşlı vinger artıq Qətərin “Al-Şahaniya” klubu ilə müqavilənin əsas şərtləri üzrə razılığa gəlib.

Mənbə bildirir ki, transferin detalları açıqlanmasa da, müqavilənin şərtləri artıq razılaşdırıb.

Qeyd edək ki, mərakeş əsilli fransalı futbolçu Ağdam təmsilçisinin tarixində önəmli simalardan biri hesab olunur. O, “Qarabağ” forması ilə 355 oyunda iştirak edib, 77 qol vurub və 94 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

