11 Aprel 2026
AZ

“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Aprel 2026 09:17
202
“Çelsi” “Ştutqart”ın yarımmüdafiəçisi Ancelo Ştilleri izləyir.

İdman.Biz-in Bild-ə istinadən məlumatına görə, Almaniya millisinin oyunçusu Bundesliqanın 16-cı turunda “Bayer Leverkuzen” üzərində 4:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda London klubunu heyran qoyub.

Mənbəyə görə, “Ştutqart” 25 yaşlı futbolçunu təxminən 50 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. Ötən yay “Mançester Yunayted” yarımmüdafiəçiyə transfer pəncərəsinin son mərhələlərində onu transfer etmək məqsədi ilə müraciət edib. Ştillerin Premyer Liqaya potensial keçidindən sonra onun maaşı ən azı ikiqat artırıla bilər. Hazırda bu məbləğ ildə 4,5 milyon avrodur.

Ştiller bu mövsüm bütün turnirlərdə 44 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

