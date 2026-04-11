11 Aprel 2026
“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

11 Aprel 2026 05:15
“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisi Morqan Rocersin transferi üçün “Arsenal”, “Çelsi” və “Mançester Yunayted” ilə rəqabət aparmağa hazırdır.

İdman.Biz bu barədə “Mirror”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, Münhen klubu 23 yaşlı yarımmüdafiəçiyə heyranlıqla yanaşır. Vurğulanır ki, “Aston Villa” Rocers üçün ən azı 80 milyon funt sterlinq (92 milyon avro) tələb edəcək. Birminhem klubu yarımmüdafiəçini itirmək istəmir, lakin onu satmaq maliyyə problemlərini həll etməyə kömək edəcək.

Bu mövsüm Rocers bütün turnirlərdə 45 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rosenior “Siti” ilə oyunu buraxacaq “Çelsi” oyunçularının siyahısını açıqlayıb
03:10
Dünya futbolu

Rosenior “Siti” ilə oyunu buraxacaq “Çelsi” oyunçularının siyahısını açıqlayıb

Qarşılaşma 12 aprel bazar günü keçiriləcək
Valverde La Liqada şəxsi rekord müəyyənləşdirib
02:07
Dünya futbolu

Valverde La Liqada şəxsi rekord müəyyənləşdirib

Bu mövsüm uruqvaylı yarımmüdafiəçi klubun heyətində bütün yarışlarda 43 oyuna çıxıb
Kerrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı danışıb
01:48
Dünya futbolu

Kerrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı danışıb

“Mançester Yunayted”in 55 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
“Tottenhem” 144 illik tarixində ilk dəfə düşmə zonasına enib
01:29
Dünya futbolu

“Tottenhem” 144 illik tarixində ilk dəfə düşmə zonasına enib

Klub 31 xalla on səkkizinci yerdədir
“Vest Hem” “Vulverhempton”u darmadağın edərək “Tottenhem”i keçdi
01:18
Dünya futbolu

“Vest Hem” “Vulverhempton”u darmadağın edərək “Tottenhem”i keçdi

“Vest Hem” Premyer Liqada “Tottenhem”i geridə qoyaraq 17-ci yerə yüksəlib
“Marsel” Liqa 1-in 29-cu turunda “Mets” üzərində inamlı qələbə qazanıb
01:11
Dünya futbolu

“Marsel” Liqa 1-in 29-cu turunda “Mets” üzərində inamlı qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

“Marsel”in aktivində 52 xalı var və turnir cədvəlində üçüncü yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək