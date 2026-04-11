“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisi Morqan Rocersin transferi üçün “Arsenal”, “Çelsi” və “Mançester Yunayted” ilə rəqabət aparmağa hazırdır.
İdman.Biz bu barədə “Mirror”a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, Münhen klubu 23 yaşlı yarımmüdafiəçiyə heyranlıqla yanaşır. Vurğulanır ki, “Aston Villa” Rocers üçün ən azı 80 milyon funt sterlinq (92 milyon avro) tələb edəcək. Birminhem klubu yarımmüdafiəçini itirmək istəmir, lakin onu satmaq maliyyə problemlərini həll etməyə kömək edəcək.
Bu mövsüm Rocers bütün turnirlərdə 45 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.