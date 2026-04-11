Rosenior “Siti” ilə oyunu buraxacaq “Çelsi” oyunçularının siyahısını açıqlayıb

“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior Premyer Liqanın 32-ci turunda “Mançester Siti” ilə qarşılaşmada hansı oyunçuların iştirak edə bilməyəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 12 aprel bazar günü keçiriləcək.
“Xəbər yoxdur, amma müsbət cəhət odur ki, Estevao “Port Veyl”ə (7:0) qarşı 90 dəqiqə oynayıb. Əks halda, vəziyyət eynidir. Trevo [Çaloba] çox çalışır və meydana qayıdıb. Levi [Kolvill] məşq edir, amma hələ də bəzi maneələri aradan qaldırmalıdır və Ris [Ceyms] bu gün qaçırdı. Onların heç biri “Mançester Siti” ilə oyuna hazır olmayacaq, amma onlar yaxşı işləyirlər.
Yaxşı heyətimiz var və hamı çox yaxşı görünür. Bilirəm ki, bizdən qalib gələcəyimiz gözlənilirdi, amma “Port Veyl”ə qarşı çox yaxşı oynadıq və ümid edirəm ki, bu, mövsümün qalan hissəsi üçün tramplin olacaq”, - deyə “Çelsi”nin rəsmi saytında Roseniorun sözləri sitat gətirilir.