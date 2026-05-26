26 May 2026
AZ

“Real Madrid”in prezidenti debatdan imtina edir

Futbol
Xəbərlər
26 May 2026 13:02
130
“Real Madrid”in prezidenti debatdan imtina edir

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun prezidenti Florentino Peres prezident seçkisində rəqibi Enrike Rikelme ilə açıq debatlarda iştirak etməyi planlaşdırmır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “El Mundo” məlumat yayıb. Peres belə debatlarda özünün qazanacağı heç nə olmadığını düşünür.

Bildirilir ki, “Real Madrid” rəhbəri Rikelme ilə üz-üzə müzakirənin yalnız rəqibinə əlavə legitimlik qazandıracağı qənaətindədir.

Rikelme daha əvvəl Peresi debatlara çağırıb və klub üzvlərinin səsvermədən əvvəl hər iki layihəni müqayisə etməli olduğunu bildirib. O, “Real Madrid” prezidentliyinə namizədliyini rəsmən irəli sürən əsas rəqiblərdən biridir.

Qeyd edək ki, Peres mayın 12-də klubda növbədənkənar seçki prosesinə start verib. Rikelme isə 20 ildən sonra “Real Madrid”də Peresə ciddi rəqib olan ilk namizəd kimi göstərilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı
13:34
Futbol

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı

Birinci Liqada mövsümün ən çox izlənilən oyunları bu komandanın meydanında keçirilib
İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA
13:34
Azərbaycan futbolu

İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA

Elnur Eyvazov Azərbaycana uzanan yolun arxasındakı razılaşmadan bəhs edib
“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir
12:15
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir

Onun serblərlə müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir
“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb
11:48
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb - FOTO

20 yaşlı futbolçu 41 oyun keçirib
Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi
11:32
Futbol

Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu klubda vitse-prezident təyin olunub
“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı
11:26
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı

Məşqçilərlə müqavilənin müddəti uzadılmayıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq