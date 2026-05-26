26 May 2026
AZ

“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 12:15
198
“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir

“Qarabağ” futbol klubu transfer bazarında aktivliyini davam etdirir və klubun gündəmində daha bir legionerin olduğu ortaya çıxıb.

İdman.Biz Kipr mətbuatına istinadən xəbər verir ki, “Srvena Zvezda” klubunun hücumçusu Şavi Babika Ağdam klubunun maraq dairəsinə düşüb.

Məlumata görə, 25 yaşlı forvard mövsümün sonunda Serbiya klubundan ayrılmağa hazırlaşır. Çünki “Srvena Zvezda” Qabon millisinin üzvünü komandada saxlamağı düşünmür. Hazırda Türkiyədə “Fatih Karagümrük”ün heyətində icarə əsasında çıxış edən oyunçu böyük ehtimalla Serbiyaya qayıtmayacaq.

“Srvena Zvezda” Babikanı ucuz qiymətə satmağın əleyhinə deyil. Babika uğrunda mübarizədə “Qarabağ” tək deyil. Kiprin “Omoniya” və Yunanıstanın AEK klubu da futbolçunun durumunu yaxından izləyirlər.

Qeyd edək ki, onun serblərlə müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” son olaraq “Omoniya”dan Jali Muaddibi, “Yurqorden”dən isə Zakaria Savonu transfer edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı
13:34
Futbol

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı

Birinci Liqada mövsümün ən çox izlənilən oyunları bu komandanın meydanında keçirilib
İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA
13:34
Azərbaycan futbolu

İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA

Elnur Eyvazov Azərbaycana uzanan yolun arxasındakı razılaşmadan bəhs edib
“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb
11:48
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb - FOTO

20 yaşlı futbolçu 41 oyun keçirib
Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi
11:32
Futbol

Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu klubda vitse-prezident təyin olunub
“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı
11:26
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı

Məşqçilərlə müqavilənin müddəti uzadılmayıb
Toral Bayramov “Bursaspor”da Azərbaycan izini artırdı
11:15
Futbol

Toral Bayramov “Bursaspor”da Azərbaycan izini artırdı

Azərbaycan millisinin üzvləri Türkiyə klubunun tarixində fərqli dönəmlərdə yer alıblar

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq