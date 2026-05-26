26 May 2026
AZ

“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı

Futbol
Xəbərlər
26 May 2026 13:34
38
“Mingəçevir” azarkeş sayında hamını qabaqladı

“Mingəçevir” futbol komandası Birinci Liqada 2025/26 mövsümündə azarkeş sayına görə rəqiblərini böyük fərqlə qabaqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mövsüm ərzində Birinci Liqanın oyunlarını ümumilikdə 25 min 710 tamaşaçı izləyib. Nəticəsi ləğv olunan “Zaqatala” - MOİK matçı da nəzərə alınmaqla, baş tutan 135 görüşdə orta tamaşaçı sayı 190 olub.

Mövsümün ən çox izləyici toplayan qarşılaşması sonuncu - 27-ci turun “Mingəçevir” - “Səbail” oyunu olub. Mayın 22-də Y.Məmmədzadə adına Mingəçevir şəhər stadionunda keçirilən görüşü 2750 tamaşaçı seyr edib.

Mövsüm ərzində daha dörd dəfə tamaşaçı sayı 1000-ə çatıb. Maraqlıdır ki, bu oyunların hamısına “Mingəçevir” ev sahibliyi edib.

Komanda 14 ev oyununda 11 min 520 tamaşaçı toplayaraq bu göstəricidə rəqiblərindən xeyli aralanıb. Birinci Liqadakı ümumi tamaşaçı sayının təxminən 45 faizi məhz “Mingəçevir”in payına düşür.

Orta tamaşaçı sayına görə “Zaqatala” ikinci pillədə qərarlaşıb. Premyer Liqaya vəsiqə qazanan “Şəfa” isə bu göstəricidə üçüncü olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA
13:34
Azərbaycan futbolu

İtalyan futbolçunun Bakıdan başlayan yolu: İllər sonra yığmaya çağırılan Lorenzo ilə bağlı AÇIQLAMA

Elnur Eyvazov Azərbaycana uzanan yolun arxasındakı razılaşmadan bəhs edib
“Real Madrid”in prezidenti debatdan imtina edir
13:02
Futbol

“Real Madrid”in prezidenti debatdan imtina edir

Florentino Peres seçkidə Enrike Rikelmeyə əlavə üstünlük vermək istəmədiyi bildirilir
“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir
12:15
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” hücum xəttini “Srvena Zvezda” forvardı ilə gücləndirmək istəyir

Onun serblərlə müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir
“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb
11:48
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Murad Məmmədovun “Pafos” klubuna keçidini açıqlayıb - FOTO

20 yaşlı futbolçu 41 oyun keçirib
Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi
11:32
Futbol

Əfran İsmayılova “Şəfa” futbol klubunda yeni vəzifə verildi

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu klubda vitse-prezident təyin olunub
“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı
11:26
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” Elnur Abdullayev və köməkçiləri ilə vidalaşdı

Məşqçilərlə müqavilənin müddəti uzadılmayıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq