Qadınlardan ibarət milli komanda seçmə mərhələyə iki ölkədə hazırlaşacaq

Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlıq məqsədilə iki mərhələdən ibarət təlim-məşq toplanışına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz mayın 30-dan iyunun 5-dək Bakıda, iyunun 6-dan 10-dək isə Şimali Makedoniyada hazırlıq keçəcək.
Toplanış çərçivəsində komandamız seçmə mərhələ oyunlarına da çıxacaq. Azərbaycan yığması iyunun 5-də saat 18:00-da Sumqayıtda, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda Macarıstan millisi ilə qarşılaşacaq. İyunun 9-da isə Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Bitola şəhərində yerləşən “Petar Miloşevski” stadionunda Şimali Makedoniya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Milliyə dəvət olunan futbolçuların siyahısı da açıqlanıb:
|
N
|
AD/SOYAD
|
KLUB
|
1
|
Aytac Şərifova
|
Yüksekovaspor (Türkiyə)
|
2
|
Nərgiz Əliyeva
|
Giresun Sanayispor (Türkiyə)
|
3
|
Günay İsmayılova
|
Neftçi
|
4
|
Mehriban Şahməmmədova
|
Klubsuz
|
5
|
Nigar Mirzəliyeva
|
Hamburq (Almaniya)
|
6
|
Vüsalə Seyfəddinova
|
Neftçi
|
7
|
Jalə Məhsimova
|
Yüksekova (Türkiyə)
|
8
|
Milana Rəhimova
|
Lyuboten (Şimali Makedoniya)
|
9
|
Yeliz Açar
|
Beşiktaş (Türkiyə)
|
10
|
Alina Nəhmədova
|
Partizan (Serbiya)
|
11
|
Aysun Muradova
|
Haymana (Türkiyə)
|
12
|
Kamilla Məmmədova
|
Dirçəliş
|
13
|
Nərgiz Hacıyeva
|
Şəfa
|
14
|
Aydan Həsənova
|
Neftçi
|
15
|
Diana Məmmədova
|
Rubin (Kazan, Rusiya)
|
16
|
Alina Dorofeyeva
|
Rubin (Kazan, Rusiya)
|
17
|
Manə Mollayeva
|
Neftçi
|
18
|
Coşqunə Əliyeva
|
Qaziantep Safir (Türkiyə)
|
19
|
Esra Manya
|
Beşiktaş (Türkiyə)
|
20
|
Peritan Bozdağ
|
Fənərbağça (Türkiyə)
|
21
|
Ayşən Salamzadə
|
Neftçi
|
22
|
Sevinc Cəfərzadə
|
Yüksekova (Türkiyə)
|
23
|
Kristina Bakarandze
|
Nike Lusso (Gürcüstan)
|
24
|
Xanım Əsədova
|
Neftçi