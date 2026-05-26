26 May 2026
Qadınlardan ibarət milli komanda seçmə mərhələyə iki ölkədə hazırlaşacaq

26 May 2026 14:08
Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlıq məqsədilə iki mərhələdən ibarət təlim-məşq toplanışına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz mayın 30-dan iyunun 5-dək Bakıda, iyunun 6-dan 10-dək isə Şimali Makedoniyada hazırlıq keçəcək.

Toplanış çərçivəsində komandamız seçmə mərhələ oyunlarına da çıxacaq. Azərbaycan yığması iyunun 5-də saat 18:00-da Sumqayıtda, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda Macarıstan millisi ilə qarşılaşacaq. İyunun 9-da isə Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Bitola şəhərində yerləşən “Petar Miloşevski” stadionunda Şimali Makedoniya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

Milliyə dəvət olunan futbolçuların siyahısı da açıqlanıb:

N

AD/SOYAD

KLUB

1

Aytac Şərifova

Yüksekovaspor (Türkiyə)

2

Nərgiz Əliyeva

Giresun Sanayispor (Türkiyə)

3

Günay İsmayılova

Neftçi

4

Mehriban Şahməmmədova

Klubsuz

5

Nigar Mirzəliyeva

Hamburq (Almaniya)

6

Vüsalə Seyfəddinova

Neftçi

7

Jalə Məhsimova

Yüksekova (Türkiyə)

8

Milana Rəhimova

Lyuboten (Şimali Makedoniya)

9

Yeliz Açar

Beşiktaş (Türkiyə)

10

Alina Nəhmədova

Partizan (Serbiya)

11

Aysun Muradova

Haymana (Türkiyə)

12

Kamilla Məmmədova

Dirçəliş

13

Nərgiz Hacıyeva

Şəfa

14

Aydan Həsənova

Neftçi

15

Diana Məmmədova

Rubin (Kazan, Rusiya)

16

Alina Dorofeyeva

Rubin (Kazan, Rusiya)

17

Manə Mollayeva

Neftçi

18

Coşqunə Əliyeva

Qaziantep Safir (Türkiyə)

19

Esra Manya

Beşiktaş (Türkiyə)

20

Peritan Bozdağ

Fənərbağça (Türkiyə)

21

Ayşən Salamzadə

Neftçi

22

Sevinc Cəfərzadə

Yüksekova (Türkiyə)

23

Kristina Bakarandze

Nike Lusso (Gürcüstan)

24

Xanım Əsədova

Neftçi

İdman.Biz
