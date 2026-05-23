23 May 2026
AZ

“Barselona” qadınlar arasında Çempionlar Liqasının qalibidir - VİDEO

Qadın futbolu
Xəbərlər
23 May 2026 22:22
130
“Barselona” qadınlar arasında Çempionlar Liqasının qalibidir

Qadınlar arasında futbol üzrə Çempionlar Liqasının finalında “Barselona” və “Lion” qarşılaşıblar.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Oslodakı “Ulleval” stadionunda baş tutub. Kataloniya komandası 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Matçın ilk qolunu ikinci hissədə, 55-ci dəqiqədə “Barselona”nın polşalı hücumçusu Eva Payor vurub. O, 69-cu dəqiqədə dubl edib. 90-cı dəqiqədə “Barselona”nın hücumçusu Salma Paralyuelo hesab arasındakı fərqi artırıb. 90+3-cü dəqiqədə Salma Paralyuelo oyundakı ikinci qolunu vurub.

Turnirin əvvəlki mərhələlərində Kataloniya klubu “Real Madrid”i ümumi hesabla 12:2, “Bavariya”nı isə 5:3 məğlub edib. Finala gedən yolda “Lion” Almaniyanın “Volfsburq” (4:1) və Londonun “Arsenal” (4:3) komandalarına qalib gəlib.

Ötənilki turnirin “Arsenal” “Barselona”nı 1:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.

“Barselona” 4-cü dəfədir Çempionlar Liqasının qalibi olur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yüksək Qızlar Liqası üçün müraciət dövrü başladı
20 May 13:54
Qadın futbolu

Yüksək Qızlar Liqası üçün müraciət dövrü başladı

Yeni klublar 2026/2027-ci illər mövsümündə iştirak üçün 29 maya qədər AFFA-ya müraciət edə biləcəklər
Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar
20 May 10:35
Qadın futbolu

Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar - FOTO

Azərbaycan millisinin futbolçusu Gürcüstanla oyundakı epizoda görə diskvalifikasiya olunub
Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada
17 May 13:06
Qadın futbolu

Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada

“Naeqohyan” qadın futbol komandası Asiya Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Suvon”la qarşılaşacaq
“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”
15 May 14:02
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”

Siyasət Əsgərov komandanın UEFA Çempionlar Liqasındakı hədəfləri barədə fikirlərini də bölüşüb

Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO
15 May 10:02
Futbol

Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO

Namibiyalı futbolçunun çox uzun hörükləri sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib
AFFA prezidenti “Neftçi”yə UEFA Çempionlar Liqasında uğurlar arzulayıb
14 May 01:00
Azərbaycan futbolu

AFFA prezidenti “Neftçi”yə UEFA Çempionlar Liqasında uğurlar arzulayıb

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Yüksək Liqada ardıcıl üçüncü dəfə ölkə çempionu olub

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq