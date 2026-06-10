Braziliya - ABŞ oyununda kart yağışı: Səkkiz qırmızı vərəqə - VİDEO

Futbol üzrə Braziliya və ABŞ qadın milli komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu qalmaqalla yadda qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fortaleza şəhərindəki “Arena Castelao”da baş tutan qarşılaşmada ABŞ millisi Braziliyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Görüşün taleyini 63-cü dəqiqədə Braziliya futbolçusu Isabelanın avtoqolu həll edib.
Matçın son bölümü isə sərt mübarizə, kobudluqlar və etirazlarla yadda qalıb. Braziliya tərəfi ümumilikdə səkkiz qırmızı vərəqə alıb. Onlardan biri baş məşqçi Artur Eliasa, üçü texniki heyət üzvlərinə, ikisi oyun zamanı futbolçulara, daha ikisi isə final fitindən sonra göstərilib.
ABŞ tərəfindən Bia Zaneratto ikinci sarı vərəqədən sonra meydandan qovulub, Tarsiane isə 90+9-cu dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. Final fitindən sonra Kerolin və Ludmila da hakimə etiraz etdiklərinə görə qırmızı vərəqə ilə cəzalanıblar.