Mərakeşli futbolçu İspaniyaya keçmək istərkən boğularaq ölüb

Yerli medianın məlumatına görə, mərakeşli futbolçu Faten Ben Ömər əl-Əzizi Şimali Afrikada yerləşən İspaniya muxtar ərazisi olan Seuta dənizini keçməyə çalışarkən faciəvi şəkildə həlak olub.
İdman.Biz-in BBC-yə istinadən məlumatına görə, 30 iyuldan bəri təxminən 60.000 miqrant Seuta şəhərinə çatmaq üçün Mərakeş və İspaniya arasındakı sərhədi qanunsuz olaraq keçib. Bunlardan 50-dən çoxu faciəvi şəkildə ölüb, əksəriyyəti sərhəd hasarını üzməyə çalışarkən boğulub.
Əzizinin ölümü komanda yoldaşları, dostları və Mərakeş idman ictimaiyyəti arasında dərin kədərə səbəb olub.
Çoxları gənc idmançının fədakarlığını, yüksək peşəkarlığını və xeyirxah təbiətini xatırlayaraq ona başsağlığı veriblər.
Mərakeş Peşəkar Futbolçular Federasiyası da Əzizinin ailəsinə, qohumlarına və komanda yoldaşlarına dərin hüznlə başsağlığı verib.
İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, təxminən 25.000 insan sərhədi uğurla keçib, lakin sonradan tez bir zamanda Mərakeşə geri göndərilib.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, yoxsulluq daha yaxşı həyat axtarışında dəniz yolu ilə bu kütləvi köçün əsas səbəbidir. Sosial media paylaşımları həmçinin minlərlə insanın, əsasən gənclərin Fnidek şəhərindən sərhədi keçməyə çalışmasına səbəb olub.