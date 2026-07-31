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Çinli bloqer pişikləri üçün 3000 yerlik nəhəng arena tikib - FOTO/VİDEO

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31 İyul 2026 11:31
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Çinli bloqer pişikləri üçün 3000 yerlik nəhəng arena tikib - FOTO/VİDEO

Çinli bloqer Xing Zhilei pişikləri üçün yaratdığı miniatür şəhəri bu dəfə nəhəng idman arenası ilə genişləndirib.

İdman.Biz “NDTV Sports”a istinadən xəbər verir ki, “Xing's World” kanalının müəllifi yeni layihə üzərində üç aydan çox çalışıb. Pişiklər üçün nəzərdə tutulan arenada tam ölçülü miniatür basketbol meydançası və 3000-dən çox oturacaq hazırlanıb. Tikilinin bütün detalları müəllif tərəfindən əl ilə düzəldilib.

Arena Xing Zhileinin iki ildən çoxdur üzərində işlədiyi “Cat Town” layihəsinin bir hissəsidir. Pişiklər üçün yaradılmış şəhərdə restoranlar, mağazalar və digər obyektlərlə yanaşı, işlək metro sistemi də mövcuddur.

Maraqlıdır ki, bloqerin daha əvvəl hazırladığı metro layihəsinin tikintisi dörd ay çəkib. Burada hərəkət edən qatar, işlək eskalator, platforma qapıları və real metronu xatırladan digər elementlər yer alıb.

İdman.Biz
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