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Tofiq Bəhramovun 80 yaşlı tələbəsi gənclərə çağırış edib - VİDEO

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31 İyul 2026 15:53
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Tofiq Bəhramovun 80 yaşlı tələbəsi gənclərə çağırış edib - VİDEO

Şirvanda yaşayan 80 yaşlı bədən tərbiyəsi müəllimi Gülağa Mürsəlov yarım əsrlik pedaqoji fəaliyyəti ərzində yüzlərlə gəncin idmana maraq göstərməsində rol oynayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 50 il pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Gülağa Mürsəlov əmək fəaliyyətinin böyük hissəsini bədən tərbiyəsinin tədrisinə həsr edib.

O, 1966-cı ildə Bədən Tərbiyəsi Akademiyasına qəbul olunub. Şirvan Şəhər Təhsil Şöbəsində də aparıcı məsləhətçi və inspektor vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Müəllimin əmək fəaliyyəti 1970-2020-ci illəri əhatə edib.

Gülağa Mürsəlov tələbəlik illərində əfsanəvi futbol hakimi Tofiq Bəhramovun tələbəsi olub.

Futbol, tennis, voleybol, basketbol və həndbolda bacarığı ilə seçilən müəllim institutun futbol üzrə yığma komandasında da çıxış edib.

Çalışdığı 16 saylı Şirvan tam orta məktəbi məktəblilər arasında keçirilən “Şən startlar” yarışlarında Azərbaycan çempionu olub.

80 yaşlı müəllim APA TV-yə açıqlamasında sağlam həyatın əsas şərtlərindən birinin müntəzəm fiziki fəaliyyət olduğunu bildirib:

“Hər gün idman etmək lazımdır. İdmansız həyat yoxdur. Kim sevirsə idmanı, poladdan olar canı. Gənclərə tövsiyyəm səhər erkən oyanmaqlarıdır. İdman etsinlər, düzgün qidalanma rejiminə sadiq qalsınlar. Sağlam həyat üçün ailədə mehribanlıq və səmimiyyət vacibdir”.

Gülağa Mürsəlovun yetişdirdiyi şəxslər arasında bodibildinq üzrə məşqçi Famil Şərifov da var. Şərifov müəllimin müxtəlif idman növlərində şagirdlərinə daim tövsiyələr verdiyini və Şirvanda çoxsaylı insanların ondan bəhrələndiyini bildirib.

Mürsəlovun yetirmələrindən olan bodibilder Vüqar Verdiyevin də beynəlxalq yarışlarda mükafatlar qazandığı, dünya ikincisi, Zaqafqaziya birincisi və 20 dəfədən çox Azərbaycan çempionu olduğu qeyd edilir.

İdman.Biz
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