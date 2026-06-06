6 İyun 2026
AZ

Xanım Əsədova: “Bu qolu yuxumda görmüşdüm”

Futbol
Xəbərlər
6 İyun 2026 10:01
24
Xanım Əsədova: “Bu qolu yuxumda görmüşdüm”

“Yaxşı oynasaq da, təəssüf ki, məğlub olduq.”

Bu sözləri futbol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının üzvü Xanım Əsədova deyib.

O, dünya çempionatının seçmə mərhələsində Macarıstan yığmasına qarşı keçirdikləri oyun barədə fikirlərini bölüşüb.

“Qızları təbrik edirəm, sona qədər mübarizə apardıq. Təəssüf ki, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmədik. Növbəti matçda qələbə qazanacağımıza inanıram”, - deyə o, offsideplus-a açıqlamasında söyləyib.

Görüşdə Azərbaycan millisinin yeganə qolunun müəllifi olan Əsədova bunun onun üçün sürpriz olmadığını bildirib:

“Hətta bu qolu yuxumda da görmüşdüm. Şükürlər olsun ki, yuxum gerçək oldu. Siyasət müəllimə mənə güvənib şans verdiyi üçün təşəkkür edirəm. Qolu ailəmə və baş məşqçimizə həsr edirəm.”

Qeyd edək ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilən görüş Macarıstan millisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Azərbaycan yığmasının heyətində yeganə qolu 74-cü dəqiqədə Xanım Əsədova vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” cinah müdafiəçisi mövqeyinə üç oyunçunu nəzərdən keçirir
09:39
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” cinah müdafiəçisi mövqeyinə üç oyunçunu nəzərdən keçirir

“Mançester Yunayted” daim Balde haqqında məlumat toplayır
Tuxel millinin oyunçularına DÇ-2026 zamanı klublarını dəyişməyə icazə verəcək
08:10
DÇ-2026

Tuxel millinin oyunçularına DÇ-2026 zamanı klublarını dəyişməyə icazə verəcək

İngiltərə Xorvatiya, Qana və Panama ilə qarşılaşacaq
“Latsio” azarkeşləri klubu boykot ediblər
07:13
Dünya futbolu

“Latsio” azarkeşləri klubu boykot ediblər

“Latsio”nun fəal azarkeşləri prezident Klaudio Lotitonun rəhbərlik etdiyi klubun hazırkı rəhbərliyini tənqid edən bir bəyanat yayımlayıblar. İdman.Biz bildirir ki, onlar mövsüm üçün mövsüm biletləri almayacaqlarına və ya heç bir ev oyununa qatılmayacaqlarına söz veriblər.

Tomas Frank bu yay işə qayıdıb-qayıtmayacağını açıqlayıb
06:05
Dünya futbolu

Tomas Frank bu yay işə qayıdıb-qayıtmayacağını açıqlayıb

Tomas Frank bu ilin fevralında “Tottenhem”dən ayrılıb
Təxminləri düz çıxan iqtisadçı DÇ-2026 üçün proqnoz verib
05:15
DÇ-2026

Təxminləri düz çıxan iqtisadçı DÇ-2026 üçün proqnoz verib

Klementin proqnozu bir çox amillərə əsaslanır
Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisinin DÇ-2026-da iştirakı sual altındadır
04:19
DÇ-2026

Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisinin DÇ-2026-da iştirakı sual altındadır

Almaniya E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla oynayacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Avropa çempionatı: Millimiz finalda
4 İyun 00:04
Futbol

Avropa çempionatı: Millimiz finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Finalda yığmanın rəqibi Ukrayna olacaq