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“Mançester Yunayted” cinah müdafiəçisi mövqeyinə üç oyunçunu nəzərdən keçirir

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 09:39
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“Mançester Yunayted” cinah müdafiəçisi mövqeyinə üç oyunçunu nəzərdən keçirir

“Mançester Yunayted” yeni sol cinah müdafiəçisi axtarışını gücləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, potensial transfer namizədlərindən biri “Nyukasl Yunayted”in oyunçusu Lyuis Holldur.

“Sağsağanlar” oyunçunu satmaq istəmirlər və TEAMtalk-ın məlumatına görə, qiymət 70 milyon avro müəyyən ediblər.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” həmçinin “Ayntraxt”ın sol cinah müdafiəçisi Nataniel Braun və “Barselona”nın oyunçusu Aleks Balde ilə bağlı variantları araşdırır.

“Qırmızı şeytanlar” Braunun əməkdaşları ilə əlaqə saxlayıblar. “Ayntraxt” oyunçunu 64 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. “Bavariya” da müdafiəçi ilə maraqlanır, lakin qiymətə görə müqaviləni rədd edə bilərlər.

Vurğulanır ki, “Mançester Yunayted” daim Balde haqqında məlumat toplayır.

İdman.Biz
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