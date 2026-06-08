Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniya matçına hazırlaşır - FOTO

Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol millisi Şimali Makedoniya ilə oyun öncəsi hazırlığını davam etdirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız səfər matçına hazırlıq çərçivəsində növbəti məşqinə çıxıb.
Milli komanda iyunun 10-dək Şimali Makedoniyada təlim-məşq toplanışında olacaq.
Qarşılaşma 9 iyunda, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da keçiriləcək. Matç Bitola şəhərində yerləşən “Petar Miloşevski” stadionunda baş tutacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bundan əvvəl Bakıda Macarıstan yığması ilə üz-üzə gəlib və 1:2 hesabı ilə məğlub olub.