5 İyun 2026
AZ

Azərbaycan millisi üçün liderlik oyunu: Hədəf Macarıstandır - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
5 İyun 2026 09:41
95
Azərbaycan millisi üçün liderlik oyunu: Hədəf Macarıstandır

Bu gün qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi komanda C Liqasının üçüncü qrupunda Macarıstan yığmasını qəbul edəcək.

Qarşılaşma Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 18:00-da start götürəcək.

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə keçirdiyi əvvəlki oyunlarda Andorra üzərində iki qələbə qazanıb, Şimali Makedoniyanı məğlub edib. Yığmamızın qrupda yeganə məğlubiyyəti isə məhz Macarıstana qarşı səfər matçında qeydə alınıb.

Hazırda qrupda iddiasını davam etdirən Azərbaycan millisi doğma meydanda qazanacağı uğurlu nəticə ilə liderlik uğrunda mübarizədə mövqeyini daha da gücləndirməyə çalışacaq.

Qeyd edək ki, yığmamız seçmə mərhələdə növbəti görüşünü iyunun 9-da Şimali Makedoniyaya qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Orxan Məmmədov: “İkinci dəfə Avropa çempionu olmaq böyük qürurdur”
10:26
Futbol

Orxan Məmmədov: “İkinci dəfə Avropa çempionu olmaq böyük qürurdur”

AMF prezidenti azarkeşlərə və komandaya təşəkkür etdi
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın minifutbol millisini Avropa çempionluğu münasibətilə təbrik edib - FOTO
10:14
Futbol

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın minifutbol millisini Avropa çempionluğu münasibətilə təbrik edib - FOTO

Prezident Avropa çempionluğunu Azərbaycan idmanının növbəti uğuru adlandırıb
Millimiz Malta ilə yoxlama oyununa çıxacaq
09:53
Futbol

Millimiz Malta ilə yoxlama oyununa çıxacaq

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edəcək
İraola “Liverpul”a nə vəd edir?
09:26
Futbol

İraola “Liverpul”a nə vəd edir?

“Liverpul”un yeni baş məşqçisi Andoni İraoladan gözlənti böyükdür
“Mançester Yunayted” Kot-d'İvuarın hücumçusunu transfer etmək istəyir
09:08
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Kot-d'İvuarın hücumçusunu transfer etmək istəyir

Klub 20 yaşlı hücumçu uğrunda “Nyukasl Yunayted”lə rəqabət apara bilər
İspaniyada “Real”ın hansı oyunçuya 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu təxmin ediblər
08:14
Dünya futbolu

İspaniyada “Real”ın hansı oyunçuya 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu təxmin ediblər

Ötən mövsüm Neveş bütün yarışlarda 38 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq