Minifutbol millimiz azarkeşlərlə çempionluq turuna çıxır

Minifutbol üzrə Avropa çempionu olan Azərbaycan milli komandası bu gün - 7 iyun tarixində azarkeşlərlə bir araya gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, milli komandanın üzvləri saat 17:30-da Qənimətlər Parkının qarşısında toplaşacaqlar. Daha sonra yığma üzvləri onlar üçün ayrılan xüsusi avtobusla şəhər turuna çıxacaqlar.
Futbolçular Avropa çempionluğu sevincini azarkeşlərlə birlikdə qeyd edəcəklər.
Qeyd edək ki, Slovakiyanın Bratislavada şəhərində keçirilən turnirdə minifutbol üzrə Azərbaycan millisi tarixində ikinci dəfə Avropa çempionu olub, finalda Ukrayna komandasına 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Elşad Quliyevin yetirmələri ilk Avropa çempionluğu titulunu 2022-ci ildə qazanıblar. Ötən il Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə Bakıda keçirilən dünya çempionatının “qızıl” medalına sahib olub.