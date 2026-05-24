24 May 2026
AZ

Futbol üzrə U-14 Qızlar Liqasında çempion müəyyənləşdi - FOTO

Qadın futbolu
Xəbərlər
24 May 2026 18:25
163
Futbol üzrə U-14 Qızlar Liqasında çempion müəyyənləşdi - FOTO

Futbol üzrə U-14 Qızlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün qalibləri mükafatlandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici oyunlar FHN İdman Sağlamlıq Mərkəzinin stadionunda keçirilib.

Əvvəlcə üçüncü yer uğrunda qarşılaşma baş tutub. Bürünc medal uğrunda oyunda “Şəfa” “İsmayıllı”ya 3:1 hesabı ilə qalib gələrək mövsümü üçüncü pillədə tamamlayıb.

Final görüşündə isə “Sabah” və “Ulduz” komandaları üz-üzə gəliblər. Rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edən “Ulduz” U-14 Qızlar Liqasının çempionu olub. “Sabah” mövsümü gümüş medalla başa vurub.

Oyunlardan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. “Şəfa” bürünc, “Sabah” gümüş, “Ulduz” isə qızıl medal və kubokla təltif edilib.

Fərdi nominasiyalar üzrə də qaliblər müəyyənləşib. “Ulduz”un futbolçusu Əsmər İsmayıllı 39 qolla liqanın ən məhsuldar oyunçusu seçilib. Mövsümün ən yaxşı futbolçusu adına isə “Sabah”ın üzvü Elina Kotikova layiq görülüb.

Mükafatları AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov, Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, texniki direktor Emrah Aykurt və Azərbaycan millisinin futbolçusu Alina Nəhmədova təqdim ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” qadınlar arasında Çempionlar Liqasının qalibidir
23 May 22:22
Qadın futbolu

“Barselona” qadınlar arasında Çempionlar Liqasının qalibidir - VİDEO

“Barselona” 4-cü dəfədir Çempionlar Liqasının qalibi olur
Yüksək Qızlar Liqası üçün müraciət dövrü başladı
20 May 13:54
Qadın futbolu

Yüksək Qızlar Liqası üçün müraciət dövrü başladı

Yeni klublar 2026/2027-ci illər mövsümündə iştirak üçün 29 maya qədər AFFA-ya müraciət edə biləcəklər
Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar
20 May 10:35
Qadın futbolu

Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar - FOTO

Azərbaycan millisinin futbolçusu Gürcüstanla oyundakı epizoda görə diskvalifikasiya olunub
Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada
17 May 13:06
Qadın futbolu

Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada

“Naeqohyan” qadın futbol komandası Asiya Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Suvon”la qarşılaşacaq
“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”
15 May 14:02
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin baş məşqçisi: “Çempionluq mövsüm ərzində çəkilən əziyyətin bəhrəsidir”

Siyasət Əsgərov komandanın UEFA Çempionlar Liqasındakı hədəfləri barədə fikirlərini də bölüşüb

Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO
15 May 10:02
Futbol

Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO

Namibiyalı futbolçunun çox uzun hörükləri sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq