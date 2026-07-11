İspaniya qadınlar arasında U19 Avropa çempionudur

İspaniya milli komandası 2026-cı il Avropa Qadınlararası U19 çempionatının qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, finalda komanda Almaniyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Həlledici oyun “Qrbavitsa” stadionunda (Sarayevo, Bosniya və Herseqovina) keçirildi.
Matçın yeganə qolunu İspaniya komandasının kapitanı İrun Dorado 60-cı dəqiqədə vurub. Dorado, 2024-cü il Avropa U17 Çempionatında və 2025-ci il Avropa U19 Çempionatında qalib gəldikdən sonra kolleksiyasına daha bir titul qatan bir neçə ispan oyunçudan biridir.
Bosniya və Herseqovina turnirə 27 iyun - 10 iyul tarixlərində ev sahibliyi edib.