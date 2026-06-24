24 İyun 2026
AZ

Qadın futbolçumuz millidəki hörmətsizlikdən danışdı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
24 İyun 2026 12:47
82
Qadın futbolçumuz millidəki hörmətsizlikdən danışdı - FOTO

Azərbaycan qadın futbolunun tanınmış simalarından olan Aysun Seydiyeva futbolçu karyerasını başa vurmasının əsl səbəblərini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən qadınlardan ibarət milli yığmanın sabiq kapitanı bildirib ki, bununla bağlı indiyə qədər heç vaxt yazmayıb, danışmayıb, sadəcə uzaqlaşmağı seçib.

Hazırda “Zirə”nin müdafiəçisi Amin Seydiyevlə evli olan A.Seydiyeva qeyd edib ki, karyerasını həyat yoldaşı ilə bağlı deyil, milli komandada qarşılaşdığı hörmətsizliklər, yaşadığı hadisələr və komandadakı mühit səbəbindən başa vurub:

“Yoldaşım Amin mənə hər zaman dəstək olub. Qadın futbolunda mənim gördüyüm qədər heç də hər bir həyat yoldaşı öz xanımına bu dəstəyi göstərməyib. Ona görə də mənim haqqımda nə istəyirsiniz danışın, amma Aminin adını bu məsələlərə qatanda 100 dəfə düşünməli idiniz.

Mən burada heç bir komanda yoldaşımı alçaltmıram və ya kimisə hədəf göstərmirəm. Amma elə həqiqətlər var ki, onları danışsam, heç də xoş mənzərə ortaya çıxmaz. Susmağım kiminsə haqlı olması demək deyil. Sadəcə bəzi şeyləri özümə yaraşdırmadığım üçün danışmıram. Ona görə də adımı çəkəndə ya mənim niyə getdiyimi olduğu kimi danışın, ya da ümumiyyətlə susun. Çünki həqiqəti məndən yaxşı heç kim bilmir.

Bu sözlərim qadın futbolunda A milli komandasında çalışan bəzi staff üzvlərinə və bəzi oyunçulara aiddir. Kənardan hər şey gözəl görünə bilər, amma o mühitin içində olanlar nələrin yaşandığını çox yaxşı bilir.

Federasiyanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olub-olmadığını bilmirəm. Amma bir insanın karyerasını bitirəcək həddə gətirilməsi təsadüfi deyil. Mən futbolu öz istəyimlə yox, mənə edilən hörmətsizliklərə görə bitirmişəm”.

Sabiq milli üzvü əlavə edib ki, bundan sonra onun adından fərqli hekayələrin danışılmasını istəmir, bu açıqlamanın mövzu ilə bağlı ilk və son bəyanatı olduğunu vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Araz-Naxçıvan” FK Alexandro Herrera ilə müqavilə imzalayıb
13:32
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” FK Alexandro Herrera ilə müqavilə imzalayıb

Kolumbiyalı yarımmüdafiəçi ilə anlaşmanın müddəti 1+1 illikdir
Mundialın ikinci turundan sonra böyük mənzərə: Favoritlər, fiaskolar və sürprizlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:02
DÇ-2026

Mundialın ikinci turundan sonra böyük mənzərə: Favoritlər, fiaskolar və sürprizlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026-da kimin çempionluğa oynadığı, kimin isə evə qayıtdığını görmək üçün iki tur kifayət etdi
“Sabah” FK bu gün ilk yoxlama oyununu keçirəcək
12:32
Futbol

“Sabah” FK bu gün ilk yoxlama oyununu keçirəcək

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək
Dünya çempionatının yeni rekordunun fonunda ad günü: Lionel Messi 39 yaşını qeyd edir
11:35
DÇ-2026

Dünya çempionatının yeni rekordunun fonunda ad günü: Lionel Messi 39 yaşını qeyd edir - VİDEO

Yaşına baxmayaraq, Argentina millisinin lideri oyunu və qol vurmaq keyfiyyətləri ilə heyrətləndirməyə davam edir
PFL klublara 2,6 milyon manat məbləğində ödəmələr edib
11:11
Azərbaycan futbolu

PFL klublara 2,6 milyon manat məbləğində ödəmələr edib - FOTO

Klubların gələcək inkişafına yönələn layihənin ilk nəticələri açıqlanıb
“Neftçi” futbol klubunun Pedro Markes transferini bitirdiyi bildirilir
10:59
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” futbol klubunun Pedro Markes transferini bitirdiyi bildirilir

Kipr mətbuatı portuqaliyalı hücumçunun Bakı klubuna keçidinin tamamlandığını yazır

Ən çox oxunanlar

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB
21 İyun 15:21
Cüdo

Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə”ni bir qızıl və üç bürünclə başa vurub