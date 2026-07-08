8 İyul 2026
AZ

İkiqat “Qızıl top” mükafatçısı “London City Lionesses” komandasına keçib - FOTO

Qadın futbolu
Xəbərlər
8 İyul 2026 22:06
66
İkiqat “Qızıl top” mükafatçısı “London City Lionesses” komandasına keçib

İspaniyalı futbolçu Aleksia Putelyas İngiltərə Liqa klubu “London City Lionesses” ilə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Bu yeni mərhələdən çox məmnunam. Klubun müstəqil qadın klubu kimi inkişaf etmək ambisiyaları və öhdəliyi mənimlə dərin rezonans doğurur. Mən titullar uğrunda mübarizə aparmaq və İngiltərədə və dünyada qadın futbolunun inkişafı üçün çalışmaq istəyirəm", - deyə Putellas bildirib.

Karyerasının zirvəsində 32 yaşlı Putelyas iki il "Espanyol" və "Levante"də oynayıb, Kataloniya klubu ilə birlikdə Kral Kuboku və Kataloniya Kubokunu qazanıb. 2012-ci ildən 2026-cı ilə qədər o, "Barselona"da oynayıb və onunla birlikdə 35 kubok qazanıb. İspaniya milli komandası ilə o, Dünya Kubokunu, Millətlər Liqasını və iki U17 Avropa Çempionatını qazanıb.

Fərdi olaraq o, iki dəfə "Qızıl top" mükafatını qazanıb, iki dəfə FIFA-nın "İlin Qadın Oyunçusu" seçilib və dörd dəfə Çempionlar Liqasının "İlin Komandası"na daxil edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Xüsusi olimpiya birləşmiş futbol dünya kuboku”nun açılış mərasimi keçirilib - FOTO
7 İyul 11:53
Futbol

“Xüsusi olimpiya birləşmiş futbol dünya kuboku”nun açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Turnirdə ümumilikdə 24 komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparır
Emrah Aykurt: “Məqsəd bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”
1 İyul 15:26
Azərbaycan futbolu

Emrah Aykurt: “Məqsəd bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”

Qadın millilərində məşqçi dəyişikliklərinin əsas səbəbi açıqlanıb
Xanlar Əliyev: “Avropa çempionatının seçmə mərhələsində güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq”
1 İyul 14:13
Futbol

Xanlar Əliyev: “Avropa çempionatının seçmə mərhələsində güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq”

O, püşkatmanın nəticələrini və komandanın hazırlıq planını şərh edib
Qızlardan ibarət U-15 və U-17 millilərində məşqçi təyinatları olub
30 İyun 15:53
Azərbaycan futbolu

Qızlardan ibarət U-15 və U-17 millilərində məşqçi təyinatları olub

AFFA bir sıra təyinat və ayrılıqları rəsmən açıqlayıb
Qadın futbolçumuz millidəki hörmətsizlikdən danışdı - FOTO
24 İyun 12:47
Futbol

Qadın futbolçumuz millidəki hörmətsizlikdən danışdı - FOTO

Aysun Seydiyeva milli komandada yaşadığı hadisələrin onu futboldan uzaqlaşdırdığını açıqlayıb
U-17 və U-19 millilərimizin rəqibləri məlum olub
11 İyun 18:25
Milli komanda

U-17 və U-19 millilərimizin rəqibləri məlum olub

Oyunlar bu ilin payızında baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib