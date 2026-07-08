İkiqat “Qızıl top” mükafatçısı “London City Lionesses” komandasına keçib - FOTO

İspaniyalı futbolçu Aleksia Putelyas İngiltərə Liqa klubu “London City Lionesses” ilə müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Bu yeni mərhələdən çox məmnunam. Klubun müstəqil qadın klubu kimi inkişaf etmək ambisiyaları və öhdəliyi mənimlə dərin rezonans doğurur. Mən titullar uğrunda mübarizə aparmaq və İngiltərədə və dünyada qadın futbolunun inkişafı üçün çalışmaq istəyirəm", - deyə Putellas bildirib.
Karyerasının zirvəsində 32 yaşlı Putelyas iki il "Espanyol" və "Levante"də oynayıb, Kataloniya klubu ilə birlikdə Kral Kuboku və Kataloniya Kubokunu qazanıb. 2012-ci ildən 2026-cı ilə qədər o, "Barselona"da oynayıb və onunla birlikdə 35 kubok qazanıb. İspaniya milli komandası ilə o, Dünya Kubokunu, Millətlər Liqasını və iki U17 Avropa Çempionatını qazanıb.
Fərdi olaraq o, iki dəfə "Qızıl top" mükafatını qazanıb, iki dəfə FIFA-nın "İlin Qadın Oyunçusu" seçilib və dörd dəfə Çempionlar Liqasının "İlin Komandası"na daxil edilib.