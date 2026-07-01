Emrah Aykurt: “Məqsəd bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”

“AFFA-nın məqsədi bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”.
İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun Qadın Futbolu Departamentinin texniki direktoru Emrah Aykurt deyib.
O, qızlardan ibarət U-15 və U-17 milli komandaların məşqçi heyətində edilən dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini bildirib:
“AFFA rəhbərliyinin müəyyən etdiyi strateji hədəflərə uyğun olaraq ən vacib məqsədlərimizdən biri aşağı yaş qruplarından başlayaraq ən yüksək səviyyəyədək vahid futbol anlayışını formalaşdırmaqdır. Qızlardan ibarət U-15, U-17, U-19 və A milli komandamızın eyni oyun fəlsəfəsi, eyni məşq prinsipləri və eyni inkişaf modeli əsasında fəaliyyət göstərməsini istəyirik. Bu məqsədlə əsas millidə çalışan köməkçi məşqçilərimizi U-15 və U-17 komandalarına baş məşqçi kimi təyin etmişik. Hədəfimiz A millinin oyun modelini və fəlsəfəsini ən yaxşı şəkildə bilən məşqçilərin bu yanaşmanı gənc oyunçularımıza düzgün və ardıcıl şəkildə ötürmələridir”.
Emrah Aykurt qadınlardan ibarət A millinin futbolçularından Manə Mollayevanın U-15 milliyə köməkçi məşqçi, Günay İsmayılovanın isə qapıçılar üzrə məşqçi kimi təyinatı ilə bağlı da fikirlərini bölüşüb:
“Bu təyinatlarla həm gənc oyunçularımıza nümunə olacaq rol modelləri qazandırırıq, həm də millinin mədəniyyətinin, dəyərlərinin və peşəkar standartlarının yeni nəslə ötürülməsini təmin edirik”.
O, Əli Muradovun qızlardan ibarət U-15, U-17 və U-19 millilərində fitness hazırlığı üzrə məşqçi vəzifəsinə təyin olunmasına da aydınlıq gətirib:
“Texniki inkişafla yanaşı, fiziki hazırlığın da bütün yaş qruplarında vahid standartlara uyğun inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Bu məqsədlə aşağı yaş qrupu üzrə bütün milli komandaların fiziki hazırlığını gücləndirmək, oyunçuların atletik performansını yüksəltmək və komandalar arasında fiziki hazırlıq standartlarını vahidləşdirmək üçün Əli Muradov fitness hazırlığı üzrə məşqçi vəzifəsinə təyin edilib. Bu yanaşma oyunçuların fiziki inkişafının sistemli şəkildə izlənilməsinə, performans göstəricilərinin optimallaşdırılmasına və yaş qrupları arasında keçid prosesinin daha səmərəli təşkil olunmasına xidmət edir. İnanırıq ki, bu vahid struktur və inteqrasiya olunmuş inkişaf modeli oyunçularımızın uzunmüddətli inkişafını dəstəkləyəcək, aşağı yaş qruplarından əsas milliyə keçid prosesini daha güclü, davamlı və effektiv edəcək”.