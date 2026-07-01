1 İyul 2026
AZ

Emrah Aykurt: “Məqsəd bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
1 İyul 2026 15:26
105
Emrah Aykurt: “Məqsəd bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”

“AFFA-nın məqsədi bütün yaş qruplarında vahid futbol anlayışı formalaşdırmaqdır”.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun Qadın Futbolu Departamentinin texniki direktoru Emrah Aykurt deyib.

O, qızlardan ibarət U-15 və U-17 milli komandaların məşqçi heyətində edilən dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini bildirib:

“AFFA rəhbərliyinin müəyyən etdiyi strateji hədəflərə uyğun olaraq ən vacib məqsədlərimizdən biri aşağı yaş qruplarından başlayaraq ən yüksək səviyyəyədək vahid futbol anlayışını formalaşdırmaqdır. Qızlardan ibarət U-15, U-17, U-19 və A milli komandamızın eyni oyun fəlsəfəsi, eyni məşq prinsipləri və eyni inkişaf modeli əsasında fəaliyyət göstərməsini istəyirik. Bu məqsədlə əsas millidə çalışan köməkçi məşqçilərimizi U-15 və U-17 komandalarına baş məşqçi kimi təyin etmişik. Hədəfimiz A millinin oyun modelini və fəlsəfəsini ən yaxşı şəkildə bilən məşqçilərin bu yanaşmanı gənc oyunçularımıza düzgün və ardıcıl şəkildə ötürmələridir”.

Emrah Aykurt qadınlardan ibarət A millinin futbolçularından Manə Mollayevanın U-15 milliyə köməkçi məşqçi, Günay İsmayılovanın isə qapıçılar üzrə məşqçi kimi təyinatı ilə bağlı da fikirlərini bölüşüb:

“Bu təyinatlarla həm gənc oyunçularımıza nümunə olacaq rol modelləri qazandırırıq, həm də millinin mədəniyyətinin, dəyərlərinin və peşəkar standartlarının yeni nəslə ötürülməsini təmin edirik”.

O, Əli Muradovun qızlardan ibarət U-15, U-17 və U-19 millilərində fitness hazırlığı üzrə məşqçi vəzifəsinə təyin olunmasına da aydınlıq gətirib:

“Texniki inkişafla yanaşı, fiziki hazırlığın da bütün yaş qruplarında vahid standartlara uyğun inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Bu məqsədlə aşağı yaş qrupu üzrə bütün milli komandaların fiziki hazırlığını gücləndirmək, oyunçuların atletik performansını yüksəltmək və komandalar arasında fiziki hazırlıq standartlarını vahidləşdirmək üçün Əli Muradov fitness hazırlığı üzrə məşqçi vəzifəsinə təyin edilib. Bu yanaşma oyunçuların fiziki inkişafının sistemli şəkildə izlənilməsinə, performans göstəricilərinin optimallaşdırılmasına və yaş qrupları arasında keçid prosesinin daha səmərəli təşkil olunmasına xidmət edir. İnanırıq ki, bu vahid struktur və inteqrasiya olunmuş inkişaf modeli oyunçularımızın uzunmüddətli inkişafını dəstəkləyəcək, aşağı yaş qruplarından əsas milliyə keçid prosesini daha güclü, davamlı və effektiv edəcək”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İmişli” FK-nın sabiq baş məşqçisinin vida mesajı: “Ümid edirəm ki, bu, son görüş deyil”
15:37
Azərbaycan futbolu

“İmişli” FK-nın sabiq baş məşqçisinin vida mesajı: “Ümid edirəm ki, bu, son görüş deyil”

Portuqaliyalı məşqçi Azərbaycan futboluna və “İmişli” ailəsinə uğurlar arzulayıb
Avropa Liqası: “Qarabağ”ın oyunlarının hakimləri açıqlanıb
15:01
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ”ın oyunlarının hakimləri açıqlanıb

Bakıdakı matçı moldovalı FIFA referisi Roman Jitari idarə edəcək
Xanlar Əliyev: “Avropa çempionatının seçmə mərhələsində güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq”
14:13
Futbol

Xanlar Əliyev: “Avropa çempionatının seçmə mərhələsində güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq”

O, püşkatmanın nəticələrini və komandanın hazırlıq planını şərh edib
“Sumqayıt” FK yeni baş məşqçisini Portuqaliyada tapıb
13:43
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” FK yeni baş məşqçisini Portuqaliyada tapıb

Portuqaliyalı mütəxəssislə aparılan danışıqlar yekunlaşmaq üzrədir.
“Şəfa”nın qapıçısı: “Əsas məqsəd liqada qalmaqdır” - MÜSAHİBƏ
12:58
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın qapıçısı: “Əsas məqsəd liqada qalmaqdır” - MÜSAHİBƏ

Nicat Mehbalıyev komandanın ilk mövsüm hədəflərindən və iddiasından danışıb.
Premyer Liqada ofsayd lideri “Turan Tovuz”dan oldu
12:35
Futbol

Premyer Liqada ofsayd lideri “Turan Tovuz”dan oldu

2025-2026-cı illər mövsümündə İbrahima Vadji hər oyuna orta hesabla bir dəfə ofsayda düşüb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub