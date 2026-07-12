Argentina qadın futbolunda intim foto qalmaqalı

Argentina futbolunda seksual təzyiq və maliyyə korrupsiyası ilə bağlı ciddi iddialar irəli sürülüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı araşdırmaçı jurnalist Romen Molina “Argentina futbolundakı mafiya” adlı araşdırmasında Argentina Futbol Assosiasiyasının (AFA) fəaliyyətindən bəhs edib.
Araşdırmada qadınlardan ibarət Argentina millisinin aşağı yaş qruplarında çalışmış Dieqo Quaççiyə qarşı ittihamlara xüsusi yer ayrılıb. Molina bildirib ki, məşqçi uzun müddət yeniyetmə futbolçulara psixoloji və seksual təzyiq göstərib, onlardan intim fotolar tələb edib və zorlanma ilə hədələyib. Bunlar jurnalistin və futbolçuların iddialarıdır, məhkəmə hökmü ilə təsdiqlənmiş faktlar deyil.
Beş futbolçu daha əvvəl FIFA-ya Quaççinin davranışları ilə bağlı ifadə verib. FIFA-nın araşdırma palatası məşqçinin etik qaydaları pozduğu qənaətinə gəlsə də, qərar palatası maddi sübutların kifayət etmədiyini əsas gətirərək 2022-ci ildə işi bağlayıb. Quaççi ittihamları rədd edib. Beynəlxalq Peşəkar Futbolçular Assosiasiyası isə FIFA-nın qərarını və prosesin aparılma qaydasını sərt tənqid edib.
Luana Munyos, Qabriela Qarton, Aldana Kometti və Kamila Qomes Ares 2026-cı ilin martında məsələ ilə bağlı açıq danışaraq Quaççini seksual təzyiq, təqib və ayrı-seçkilikdə ittiham ediblər. Beşinci futbolçunun şəxsiyyəti açıqlanmayıb.
Molina AFA rəhbərliyinin baş verənlərdən xəbərdar olduğunu, lakin tədbir görmədiyini iddia edib. Jurnalistin sözlərinə görə, futbolçular anonimliklərinin qorunmasını istəsələr də, işin materiallarının açıqlanması onların şəxsi və peşəkar həyatına ciddi zərər vurub.
Araşdırmada AFA-nın maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı ittihamlar da yer alıb. Molina FIFA və KONMEBOL mükafatlarının, eləcə də sponsor ödənişlərinin ABŞ-də qeydiyyatdan keçmiş “TourProdEnter LLC” şirkətinin hesablarına yönəldildiyini bildirib. Onun iddiasına əsasən, vəsaitlərin bir hissəsi daha sonra müxtəlif şirkətlərə və ofşor hesablara köçürülüb.
Jurnalist həmin pulların Mayamidə bahalı daşınmaz əmlaka, şəxsi təyyarə səfərlərinə, Monakoda yaxtalara və İtaliyanın “Peruca” klubunun alınmasına sərf edildiyini iddia edib. Bu məlumatlarla bağlı yekun məhkəmə qərarı yoxdur.
ABŞ-nin federal prokurorları və FBI AFA-nın ölkədəki maliyyə əməliyyatlarını araşdırır. İstintaqın mərkəzində “TourProdEnter LLC” vasitəsilə həyata keçirilən və ümumi məbləği 300 milyon dollar (510 milyon AZN) ötən köçürmələr dayanır. Araşdırmanın mümkün çirkli pulların yuyulması və bank fırıldağı hallarına aid olduğu bildirilir. Hələlik AFA rəhbərliyinə qarşı bu iş üzrə rəsmi ittiham irəli sürülməyib.
Molina, həmçinin AFA-dakı mümkün qanun pozuntularını araşdıran jurnalist və insayderlərin təhdid, sosial şəbəkələrdə təzyiq və akkreditasiyalarının ləğvi ilə üzləşdiklərini bildirib.
Qeyd edək ki, maliyyə araşdırması DÇ-2026-dakı oyunlarla və Argentina millisinin nəticələri ilə deyil, AFA-nın daxili kommersiya fəaliyyəti ilə bağlıdır.