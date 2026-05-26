26 May 2026
Bruno Fernandeş astronomik məbləğdən imtina etməyindən danışdı

26 May 2026 09:34
“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Bruno Fernandes Səudiyyə Ərəbistanından aldığı 200 milyon funt sterlinqlik təklifdən niyə imtina etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı futbolçu uşaqlıq arzularını həyata keçirməyi seçdiyini bildirib:

“Şəhərimin tarixində ən varlı insan olmaq əvəzinə, arzularımı gerçəkləşdirmək istəyirəm. Bu dəyərləri uşaqlarıma da ötürmək istəyirəm.

Baxın, həyat yoldaşım mənimlə birlikdə arzularımı həyata keçirməyə mənim cəmi 17 yaşım olanda qərar verdi. Mən onunla 16 yaşımdan birlikdəyəm. 17 yaşımda İtaliyaya getdim və ayda 1,7 min dollar qazanırdım. Çoxlu qeyri-müəyyənlik var idi. Heç nəyə zəmanət yox idi. Həyat yoldaşımın öz həyatı, öz arzuları var idi və o dedi: “Mən sənə kömək edəcəyəm”. O da məhz bunu etdi”.

