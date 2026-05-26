26 May 2026
“Real Madrid” Holandın transferini nəzərdən keçirir

26 May 2026 09:08
“Real Madrid” “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand ətrafındakı vəziyyəti yaxından izləyir.

İdman.Biz-in “The Sun”a istinadən məlumatına görə, İspaniya klubu məşqçi Pep Qvardiolanın İngiltərə klubundan getməsindən sonra norveçlinin axtarışını gücləndirə bilər.

Mənbəyə görə, “Real Madrid” rəhbərliyi dünyanın ən yaxşı hücumçularından birinin vəziyyəti dəyişdirməyi düşündüyü hər hansı bir transferi qəbul etməyə hazırdır. Qvardiolanın rəsmi gedişi elan olunmazdan əvvəl belə, Holandın klubdakı rolundan narazı olduğunu bildirdiyi bildirilir. Lakin, hər hansı potensial müqavilə olduqca mürəkkəb olardı.

2025-ci ilin yanvar ayında norveçli hücumçu “Mançester Siti” ilə 2034-cü ilə qədər yeni uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.

Buna baxmayaraq, İspaniyadakı mənbələr məşqçi dəyişikliyinin oyunçunun gələcək planlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcəyinə inanırlar. Holand “Mançester Siti”dən ayrılmaq qərarına gələrsə, “Real Madrid” ona cəlbedici şərtlər təklif etməyə hazırdır.

İdman.Biz
