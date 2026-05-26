“Liverpul” “Herta”nın 16 yaşlı yarımmüdafiəçisi üçün təklif hazırlayır

İngiltərənin “Liverpul” klubu 16 yaşlı dayaq yarımmüdafiəçisi Kennet Ayqorn üçün Almaniyanın “Herta Berlin” klubuna rəsmi təklif göndərməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist və insayder Florian Plettenberq bu barədə sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, “Liverpul” skautları Ayqornun bu mövsümdəki çıxışlarını yaxından izləyir və onun çıxışlarından çox təsirləniblər. Berlin klubu gənc oyunçunu saxlamağın çətinliyini anlayır və onu 12 milyon avroya satmağa hazırdır.
Kennet Ayqorn bu mövsüm “Herta Berlin”də 20 oyunda iştirak edib və iki qol vurub. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.