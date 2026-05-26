Emeri: “Mövsümü fantastik başa vurduq”

“Aston Villa”nın baş məşqçisi Unay Emeri Premyer Liqanın 38-ci turunda “Mançester Siti”yə qarşı (2:1) oyundan danışıb və komandası üçün mövsümü yekunlaşdırıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Aston Villa” 65 xalla İngiltərə çempionatını 4-cü yerdə başa vurub.
“Son oyun bizim üçün daha bir təcrübə oldu: ilk hissədə 1:0 hesabı ilə uduzmuşduq və heç bir şansımız yox idi, amma qalib gəldik. İkinci hissə oyunu tamamilə dəyişdirdi: üstünlük təşkil etdik, qollar vurduq, qol imkanları yaratdıq və nəticədə nəticəni əldə etdik. Mövsümü layiq olduğumuz kimi başa vurmaq həqiqətən əladır. Mövsüm boyu enişli-yoxuşlu məqamlar oldu və düşünürəm ki, oyunçular və azarkeşlər bizim kimi hiss etməyə layiqdirlər.
Bu, fantastikdir, tamamilə fantastikdir. Mövsümün fantastik sonluğu oldu və Premyer Liqa bunun ən vacib hissəsidir. Dördüncü yeri tutduq, Avropa Liqasında uğur qazandıq, Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandıq və mövsümün əvvəlində turnir cədvəlində bizdən daha yüksək yerləri tutmaq ehtimalı olan bir neçə komandanı məğlub etdik.
Fantastik iş görürük. Keçən həftə evdə “Liverpul” və bu gün səfərdə “Mançester Siti” üzərində qələbələrlə matçı başa vurmağımız sadəcə möhtəşəm idi. Həmçinin 65 xal topladıq. Oyunçuları, klubu, hər bir işçini təbrik edirəm. Azarkeşləri təbrik edirəm, onlar da stadionda idilər. Avropa Liqası çoxdan gözlənilən bir kubokdur və əlbəttə ki, bu, gördüyümüz işlərlə bizi çox qürurlandırır”, - Emeri deyib.