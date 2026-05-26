26 May 2026
AZ

“Paderborn 07” Bundesliqada çıxış etmək hüququ qazanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 01:23
185
“Paderborn 07” Bundesliqada çıxış etmək hüququ qazanıb

Bundesliqaya çıxmaq uğrunda pley-off mərhələsinin “Paderborn 07” ilə “Volfsburq” arasında cavab oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Paderborn 07” 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İlk oyun qolsuz heç-heçə ilə başa çatmışdı.

Hesabı 3-cü dəqiqədə “Volfsburq”dan Cenan Peyçinoviç açıb. 38-ci dəqiqədə Filip Bilbiya hesabı bərabərləşdirib. Əlavə vaxtıda, 100-cü dəqiqədə Lorin Kurda “Paderborn 07”nin qələbə qolunu vurub.

Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə görə, “Paderborn 07” gələn mövsümdən Bundesliqada çıxış etmək hüququ qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Volfsburq” tarixində ilk dəfə Bundesliqanı tərk edib
02:05
Dünya futbolu

“Volfsburq” tarixində ilk dəfə Bundesliqanı tərk edib

“Yaşıl-ağlar” 1997-ci ildən bəri ilk dəfə İkinci Bundesliqada oynayacaqlar
Fil Nevill “Portlend Timbers” komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb
01:02
Dünya futbolu

Fil Nevill “Portlend Timbers” komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

Nevill əvvəllər “İnter Mayami”ni çalışdırıb
“Lill” baş məşqçisi ilə müqaviləni yeniləməmək qərarına gəlib
00:41
Dünya futbolu

“Lill” baş məşqçisi ilə müqaviləni yeniləməmək qərarına gəlib

“Lill” Fransa liqasında üçüncü yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb
Kolumbiya millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb
00:19
Dünya futbolu

Kolumbiya millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Kolumbiya Portuqaliya, Konqo Demokratik Respublikası və Özbəkistanla qarşılaşacaq
Zlatan İbrahimoviç və Tayson Fyuri İngiltərə klubu almağı düşünürlər
00:00
Dünya futbolu

Zlatan İbrahimoviç və Tayson Fyuri İngiltərə klubu almağı düşünürlər

Keçmiş dünya boks çempionu Tayson Fyuri və isveçli keçmiş futbolçu Zlatan İbrahimoviç İngiltərə futbol klubu “Morkam”ın sahibi ola bilərlər. İdman.Biz bu barədə “The Sun”a istinadən məlumat verir.

Alleqrinin çıxarılmasından sonra “Milan” İraola ilə əlaqə saxlayıb
25 May 23:44
Dünya futbolu

Alleqrinin çıxarılmasından sonra “Milan” İraola ilə əlaqə saxlayıb

43 yaşlı mütəxəssisin xidmətlərində “Bayer Leverkuzen” və “Kristal Palas” da maraqlıdır

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq