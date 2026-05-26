“Paderborn 07” Bundesliqada çıxış etmək hüququ qazanıb

Bundesliqaya çıxmaq uğrunda pley-off mərhələsinin “Paderborn 07” ilə “Volfsburq” arasında cavab oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Paderborn 07” 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İlk oyun qolsuz heç-heçə ilə başa çatmışdı.
Hesabı 3-cü dəqiqədə “Volfsburq”dan Cenan Peyçinoviç açıb. 38-ci dəqiqədə Filip Bilbiya hesabı bərabərləşdirib. Əlavə vaxtıda, 100-cü dəqiqədə Lorin Kurda “Paderborn 07”nin qələbə qolunu vurub.
Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə görə, “Paderborn 07” gələn mövsümdən Bundesliqada çıxış etmək hüququ qazanıb.