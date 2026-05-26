Fil Nevill “Portlend Timbers” komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu Fil Nevill "Portland Timbers"in baş məşqçisi vəzifəsindən azad edilib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Oreqon klubunun rəsmi saytında məlumat verilib.
Nevill 2023-cü ilin noyabr ayında “Portlend Timbers”i idarə etməyə başlayıb. O vaxtdan bəri Amerika komandası onun rəhbərliyi altında 27 qələbə, 31 heç-heçə və 24 məğlubiyyət qeydə alıb. Klub hazırda MLS-də 14 xalla 13-cü yerdədir.
Nevill əvvəllər “İnter Mayami”ni çalışdırıb. O, həmçinin Kanada milli komandasında köməkçi məşqçi kimi də çalışıb.
“Portlend Timbers” tarixi ərzində bir dəfə MLS Kubokunu qazanıb.