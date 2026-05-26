26 May 2026
AZ

Fil Nevill “Portlend Timbers” komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 May 2026 01:02
35
Fil Nevill “Portlend Timbers” komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

“Mançester Yunayted”in keçmiş oyunçusu Fil Nevill "Portland Timbers"in baş məşqçisi vəzifəsindən azad edilib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Oreqon klubunun rəsmi saytında məlumat verilib.

Nevill 2023-cü ilin noyabr ayında “Portlend Timbers”i idarə etməyə başlayıb. O vaxtdan bəri Amerika komandası onun rəhbərliyi altında 27 qələbə, 31 heç-heçə və 24 məğlubiyyət qeydə alıb. Klub hazırda MLS-də 14 xalla 13-cü yerdədir.

Nevill əvvəllər “İnter Mayami”ni çalışdırıb. O, həmçinin Kanada milli komandasında köməkçi məşqçi kimi də çalışıb.
“Portlend Timbers” tarixi ərzində bir dəfə MLS Kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lill” baş məşqçisi ilə müqaviləni yeniləməmək qərarına gəlib
00:41
Dünya futbolu

“Lill” baş məşqçisi ilə müqaviləni yeniləməmək qərarına gəlib

“Lill” Fransa liqasında üçüncü yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb
Kolumbiya millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb
00:19
Dünya futbolu

Kolumbiya millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Kolumbiya Portuqaliya, Konqo Demokratik Respublikası və Özbəkistanla qarşılaşacaq
Zlatan İbrahimoviç və Tayson Fyuri İngiltərə klubu almağı düşünürlər
00:00
Dünya futbolu

Zlatan İbrahimoviç və Tayson Fyuri İngiltərə klubu almağı düşünürlər

Keçmiş dünya boks çempionu Tayson Fyuri və isveçli keçmiş futbolçu Zlatan İbrahimoviç İngiltərə futbol klubu “Morkam”ın sahibi ola bilərlər. İdman.Biz bu barədə “The Sun”a istinadən məlumat verir.

Alleqrinin çıxarılmasından sonra “Milan” İraola ilə əlaqə saxlayıb
25 May 23:44
Dünya futbolu

Alleqrinin çıxarılmasından sonra “Milan” İraola ilə əlaqə saxlayıb

43 yaşlı mütəxəssisin xidmətlərində “Bayer Leverkuzen” və “Kristal Palas” da maraqlıdır
“Barselona” Reşfordu birdəfəlik transfer etmək istəyir
25 May 23:14
Dünya futbolu

“Barselona” Reşfordu birdəfəlik transfer etmək istəyir

“Barselona”nın idman direktoru Deko təklif olunan müqaviləni yenidən müzakirə etməyə çalışır
Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı sualı cavablandırıb
25 May 22:43
Dünya futbolu

Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı sualı cavablandırıb

PSJ Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq