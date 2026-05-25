“Barselona” Reşfordu birdəfəlik transfer etmək istəyir

“Barselona” Markus Reşfordu transfer etmək üçün 2026-cı il dünya çempionatından əvvəl “Mançester Yunayted”lə yeni danışıqlar aparacaq.
İdman.Biz-in “talkSPORT”a istinadən məlumatına görə, Kataloniya klubu hücumçunu birdəfəlik transfer etmək istəyir.
İngilis futbolçunun icarə müqaviləsinə 30 milyon avroluq transfer seçimi daxildir.
“Mançester Yunayted” “Barselona”ya Reşfordu almaq istəsələr, bu seçimi aktivləşdirməli olduqlarını bildirib.
“Barselona”nın idman direktoru Deko təklif olunan müqaviləni yenidən müzakirə etməyə çalışır. Üstünlük verilən seçim məhdud sayda oyundan sonra şərti transfer bəndi ilə ikinci mövsümlük icarə müqaviləsi barədə razılığa gəlməkdir.