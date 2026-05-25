Kamavinqanın bu yay “Real”dan ayrılmaq niyyəti yoxdur - Marca

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa bu yay hazırkı klubundan ayrılmaq niyyətində deyil.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən məlumat verir.
Oyunçunun bu yay mümkün transferlə bağlı digər klublarla əlaqə saxlamaq niyyəti yoxdur və bunun əvəzinə “Real Madrid”dəki mövqeyini dəyişmək istəyir. Məlumata görə, yarımmüdafiəçi “Los Blancos”un prezidenti Florentino Pereslə yaxşı münasibətləri qoruyub.
Keçən mövsüm Kamavinqa bütün turnirlərdə 43 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.