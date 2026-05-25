Qvardiola “Siti”dən ayrıldıqdan sonra nə edəcəyini açıqlayıb

Daha əvvəl “Mançester Siti”dən ayrılan məşqçi Xosep Qvardiola klubdan ayrıldıqdan sonra nə etməyi planlaşdırdığına cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Qvardiola 2016-cı ildən kluba rəhbərlik edirdi.
“Hələ etmədiyim, amma etmək istədiyim şeylər var. Atam sağ ikən onunla daha çox vaxt keçirmək istərdim. Bu, uşaqlarıma da aiddir... və bir çox başqa şeylərə də aiddir. Qərar vermək imkanım olması çox xoşdur, ona görə də bunu etməyə qərar verdim.
İşimi sevirəm, amma başqa şeylər də etmək istəyirəm. Bu, bir az vaxt aparacaq; bunun nə qədər davam edəcəyini dəqiq bilmirəm. Yeni şeylər öyrənməyi sevirəm, çünki bu, bir prosesdir. Bu, olduqca sadədir.
Hazırda həyat bir çox şey etmək üçün gözəl imkanlar təqdim edir. Əvvəllər bu qədər səyahət etmək imkanım yox idi. Həmçinin konsertlərə, teatrlara və ya kinoteatrlara getmirəm. Qatılmaq istədiyim bir çox tədbiri qaçırıram. Yeni bir həyat tərzi öyrənmək istəyirəm.
Özümü bir çox işə həsr etmək və düşündüyüm şeyləri həyata keçirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, futbolu izləməyə və “Mançester Siti”, “Barselona”, “Bavariya” komandalarının oyunlarını izləməyə davam edəcəyəm. Əsas oyunları izləyəcəyəm. Futbol həyatımın vacib bir hissəsidir, ondan imtina edə bilmərəm. Sadəcə fasiləyə ehtiyacım var”, - Qvardiola bildirib.