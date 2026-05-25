Yamal və Mbappe La Liqada mövsümün oyunçusu mükafatına namizəddirlər

La Liqa 2025/26 mövsümünün La Liqanın ən yaxşı oyunçusu mükafatına namizədləri açıqlayıb.
İdman.Biz bildiriri ki, qalib azarkeşlər, mütəxəssislər və komanda kapitanlarının səsverməsi ilə müəyyən ediləcək.
Namizədlər bunlardır:
Lamin Yamal (Barselona) – 28 oyun, 16 qol, 11 məhsuldar ötürmə;
Kilian Mbappe (Real Madrid) – 31 oyun, 25 qol, 5 məhsuldar ötürmə;
Vedat Muriqi (Malyorka) – 37 oyun, 23 qol, 1 məhsuldar ötürmə;
Pablo Fornals (Betis) – 37 oyun, 9 qol, 6 məhsuldar ötürmə;
Nikolas Pepe (Vilyarreal) – 36 oyun, 8 qol, 8 məhsuldar ötürmə.