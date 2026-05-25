25 May 2026 22:12
Yamal və Mbappe La Liqada mövsümün oyunçusu mükafatına namizəddirlər

La Liqa 2025/26 mövsümünün La Liqanın ən yaxşı oyunçusu mükafatına namizədləri açıqlayıb.

İdman.Biz bildiriri ki, qalib azarkeşlər, mütəxəssislər və komanda kapitanlarının səsverməsi ilə müəyyən ediləcək.

Namizədlər bunlardır:

Lamin Yamal (Barselona) – 28 oyun, 16 qol, 11 məhsuldar ötürmə;

Kilian Mbappe (Real Madrid) – 31 oyun, 25 qol, 5 məhsuldar ötürmə;

Vedat Muriqi (Malyorka) – 37 oyun, 23 qol, 1 məhsuldar ötürmə;

Pablo Fornals (Betis) – 37 oyun, 9 qol, 6 məhsuldar ötürmə;

Nikolas Pepe (Vilyarreal) – 36 oyun, 8 qol, 8 məhsuldar ötürmə.

