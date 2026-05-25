25 May 2026
AZ

Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı sualı cavablandırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 May 2026 22:43
163
Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı sualı cavablandırıb

PSJ-nin cinah oyunçusu Xviça Kvaratsxeliya Paris klubunun Londonun “Arsenal” komandası ilə qarşılaşacağı Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun mayın 30-da Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da olacaq.

“Sona qədər mübarizə aparmalı olduğumuz bir çox oyunumuz olub və bəzi çox güclü komandaları məğlub etmişik. Əlbəttə ki, bu, çətindir, amma keyfiyyətli oyunçularımız çoxdur. Hər şeyi edə bilən oyunçularımız var, ona görə də düşünürəm ki, sadəcə özümüzə inanmalı və bu kuboku qazanmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik”, - Xviça deyib.

PSJ turnirin hazırkı qalibidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” Reşfordu birdəfəlik transfer etmək istəyir
23:14
Dünya futbolu

“Barselona” Reşfordu birdəfəlik transfer etmək istəyir

“Barselona”nın idman direktoru Deko təklif olunan müqaviləni yenidən müzakirə etməyə çalışır
Yamal və Mbappe La Liqada mövsümün oyunçusu mükafatına namizəddirlər
22:12
Dünya futbolu

Yamal və Mbappe La Liqada mövsümün oyunçusu mükafatına namizəddirlər

Qalib azarkeşlər, mütəxəssislər və komanda kapitanlarının səsverməsi ilə müəyyən ediləcək
“Tottenhem” “Benfika”nın qapıçısını transfer etməyi planlaşdırır
21:57
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Benfika”nın qapıçısını transfer etməyi planlaşdırır

Trubin ötən mövsüm “Benfika”da bütün yarışlarda 51 oyun keçirib
Kamavinqanın bu yay “Real”dan ayrılmaq niyyəti yoxdur - Marca
21:42
Dünya futbolu

Kamavinqanın bu yay “Real”dan ayrılmaq niyyəti yoxdur - Marca

Keçən mövsüm Kamavinqa bütün turnirlərdə 43 oyunda meydana çıxıb
Qvardiola “Siti”dən ayrıldıqdan sonra nə edəcəyini açıqlayıb
21:26
Dünya futbolu

Qvardiola “Siti”dən ayrıldıqdan sonra nə edəcəyini açıqlayıb

Qvardiola 2016-cı ildən kluba rəhbərlik edirdi
“Milan”nın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri qovulub
20:41
Dünya futbolu

“Milan”nın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri qovulub

İtaliya çempionatının 38 oyunundan sonra “Milan” 70 xal qazanıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq