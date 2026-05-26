Kolumbiya millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Kolumbiya Futbol Federasiyası 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandanın yekun siyahısını açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, turnir bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
Kolumbiya millisinin heyətində 26 futbolçu yer alıb.
Qapıçılar: Kamilo Varqas (Atlas), David Ospina (Atletiko Nasional), Alvaro Montero (Velez Sarsfild).
Müdafiəçilər: Daniel Munyos (Kristal Palas), Santyaqo Arias (İndependiente), Yerri Mina (Kalyari), Davinson Sançes (Qalatasaray), Con Lukumi (Bolonya), Vilyes Ditta (Kruz Azul), Joan Moxika (Malyorka), Deyver Maçado (Nant).
Yarımmüdafiəçilər: Riçard Rios (Benfika), Cefferson Lerma (Kristal Palas), Qustavo Puerta (Rasinq Santander), Kevin Kastanyo (River Pleyt), Con Arias (Palmeyras), Xames Rodriges (Minnesota Yunayted), Xuan Kintero (River Pleyt), Xorxe Karraskal (Flamenqo), Xuan Kamilo Portilya (Atletiko Paranaense).
Hücumçular: Luis Diaz (Bavariya), Luis Suares (Sportinq), Karlos Qomes (Vasko da Qama), Həminton Kampas (Rosario Sentral), Con Kordoba (Krasnodar), Xuan Kamilo Ernandes (Betis).
Dünya çempionatının qrup mərhələsində Kolumbiya Portuqaliya, Konqo Demokratik Respublikası və Özbəkistanla qarşılaşacaq.