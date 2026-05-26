26 May 2026
“Osasuna” baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

26 May 2026 08:15
İspaniyanın “Osasuna” klubu baş məşqçi Alessio Liskinin istefasını elan edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Pamplona klubu mövsümün sonundan dərhal sonra 40 yaşlı italyan məşqçi ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, “Osasuna” La Liqadakı yerini qoruya bilib.

Komanda İspaniya liqasını əlavə meyarlara görə “Malyorka”dan qabaqda 17-ci yerdə başa vurub.

Klub rəsmi açıqlamada Liskaya işinə görə təşəkkür edib və gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

İtalyan məşqçi ötən yay “Osasuna”nı idarə etməyə başlayıb.

Onun rəhbərliyi altında komanda 42 oyun keçirib, 14 qələbə, doqquz heç-heçə və 19 məğlubiyyət qeydə alıb.

