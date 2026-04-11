Zair-Emeri Çempionlar Liqasında 40 oyun keçirən ən gənc oyunçu olub

11 Aprel 2026 07:05
Zair-Emeri Çempionlar Liqasında 40 oyun keçirən ən gənc oyunçu olub

PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Uorren Zair-Emeri 20 yaş 31 günlüyündə Çempionlar Liqasında 40 oyuna çıxan ən gənc oyunçu olub.

İdman.Biz bildirir ki, Zair-Emeri 9 apreldə “Liverpul” üzərində 2:0 hesablı dörddəbir final qələbəsində rekord qırıb.

PSJ-nin yarımmüdafiəçisi bu göstərici ilə 21 yaş 275 günlüyündə Çempionlar Liqasında 40 oyun keçirmiş keçmiş “Real Madrid”in qapıçısı İker Kasilyası geridə qoyub. Zair-Emeri həmçinin 21 yaş 164 günlüyündə olan hazırkı “Real Madrid” yarımmüdafiəçisi Cud Bellingemi də geridə qoyub.

Zair-Emeri cari turnirdə 13 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır
05:15
Dünya futbolu

“Bavariya” “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

Münhen klubu 23 yaşlı yarımmüdafiəçiyə heyranlıqla yanaşır
Rosenior “Siti” ilə oyunu buraxacaq “Çelsi” oyunçularının siyahısını açıqlayıb
03:10
Dünya futbolu

Rosenior “Siti” ilə oyunu buraxacaq “Çelsi” oyunçularının siyahısını açıqlayıb

Qarşılaşma 12 aprel bazar günü keçiriləcək
Valverde La Liqada şəxsi rekord müəyyənləşdirib
02:07
Dünya futbolu

Valverde La Liqada şəxsi rekord müəyyənləşdirib

Bu mövsüm uruqvaylı yarımmüdafiəçi klubun heyətində bütün yarışlarda 43 oyuna çıxıb
Kerrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı danışıb
01:48
Dünya futbolu

Kerrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı danışıb

“Mançester Yunayted”in 55 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
“Tottenhem” 144 illik tarixində ilk dəfə düşmə zonasına enib
01:29
Dünya futbolu

“Tottenhem” 144 illik tarixində ilk dəfə düşmə zonasına enib

Klub 31 xalla on səkkizinci yerdədir
“Vest Hem” “Vulverhempton”u darmadağın edərək “Tottenhem”i keçdi
01:18
Dünya futbolu

“Vest Hem” “Vulverhempton”u darmadağın edərək “Tottenhem”i keçdi

“Vest Hem” Premyer Liqada “Tottenhem”i geridə qoyaraq 17-ci yerə yüksəlib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək